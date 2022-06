Tipp • Respublika: Sechs Stunden Kultur, Sauna und ein Rave

Techno, Film, Schauspiel und bildende Kunst werden Mitte Juli im Utopia parallel so stattfinden, dass Besucher*innen die freie Wahl haben, was sie wann und vor allem wie (mit)erleben wollen. Nur eines steht fest: Am Ende wird geraved!