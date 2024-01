„ABBAMANIA“ in MINGA

× Erweitern Foto: Milan Schmalenbach „Mamma Mia!“, das will gefeiert werden! „Voulez-Vous“? Auf jeden Fall.

Foto: Baillie Walsh ABBA 2021 Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad und Benny Andersson

Die extrem populäre Show „ABBAMANIA“ zu Ehren der vier Künstler*innen aus Skandinavien feiert 50 Jahre „Waterloo“.

Die „ABBAMANIA“ vereint all‘ die Zutaten der schwedischen Kultband und präsentiert ein unvergessliches Live-Erlebnis, das sich ebenfalls mit Superlativen beschreiben lässt. Es ist die größte ABBA-Tribute-Show der Welt, die seit über zehn Jahren die Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz restlos begeistert. Neben den grandiosen Frontsängerinnen wird diese Show durch eine fantastische Band, dem Symphonic Rock Orchester und nicht zuletzt einem Original-ABBA-Band-Musiker vervollständigt.

Die verblüffende Ähnlichkeit zum Original sowohl im Äußeren als auch in der Stimme lässt die Herzen der Fans vergessen, dass es sich hier um eine Tribute-Show handelt. Perfekt abgerundet durch eine opulente Lichtshow, ein aufwendiges Bühnendesign sowie originalgetreue Kostüme geht es Abend für Abend auf eine spektakuläre Reise durch die ABBA-Jahrzehnte. Durch all die großen Hits („Take a Chance on Me“, „Dancing Queen“, „The Day Before You Came“, „Super Trouper“, „One of Us“, „Eagle“ ...) und auch einige der neuen Songs vom Hit-Album „ABBA Voyage“, das 2021 die Fans und die Musikwelt als größtes Comeback der Musikgeschichte überraschte. www.abbamania-the-show.de, www.semmel.de