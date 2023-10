Autoerotik und Selbstliebe: Proband*innen gesucht

Autoerotik gilt heute als Bestandteil einer gesunden psychosexuellen Entwicklung. Doch die wenigsten sprechen offen darüber. Falschinformationen und Unwissen sind weit verbreitet. Dabei kann Solo-Sex zu einer erfüllteren Sexualität verhelfen – ob allein oder zu zweit.

Für viele Erwachsene ist Solo-Sex mehr als eine Notlösung während des Single-Daseins oder in Zeiten von Beziehungskrisen. Praktische Tipps für die besten Handgriffe und Sextoy-Empfehlungen gehören zu den gern diskutierten Themen in Magazinen oder auf Social Media. Doch die wenigsten Menschen tauschen sich im echten Leben in der Partnerschaft oder mit Freund*innen offen darüber aus und selbst bei der Gynäkologin oder dem Urologen umschiffen viele dieses Thema.

In einem Film der 3sat-Serie WissenHoch2 klären ein Urologe, eine Sexualpädagogin und eine Sexological Bodyworkerin auf. Die gute Nachricht: Leidenschaftlicher Sex ist lernbar – mit anderen und mit sich selbst. Wissenschaftlich ist bereits erwiesen, dass Selbstbefriedigung Stress und Schmerzen verringert, Herz und Immunsystem schützt und sich positiv auf das Körpergefühl und die Sexualität auswirkt.

Experimentierfreudige Paare gesucht!

Doch unterscheiden sich die körperlichen Reaktionen bei uns Menschen, je nachdem, ob ein Orgasmus durch Masturbation oder Sex mit einer anderen Person ausgelöst wird? Dieser Frage geht der Sexualmediziner Professor Johannes Fuß an der Universität Duisburg-Essen nach. Und sucht dafür noch experimentierfreudige Paare. Die Proband*innen sind eingeladen, miteinander Sex zu haben und zu masturbieren – davor und danach wird jeweils eine Blutprobe entnommen. Im Labor wird dann untersucht, inwiefern sich die Hormonausschüttungen bei Solo-Sex gegenüber Partnersex unterscheiden.

Für dieses wissenschaftliche Projekt sucht das Filmteam ein Proband*innen-Paar, das Lust hat, an der Doku mitzuwirken. Der Dreh an der Universität Duisburg-Essen ist geplant am 3. November 2023.

Interessent*innen melden sich bitte bis zum 12. Oktober 2023 bei hallo@denisedismer.com. Gerne auch für ein unverbindliches Vorgespräch!

„Selbstliebe“ (AT), ein Film von Denise Dismer, Erstausstrahlung Januar 2024, Donnerstag, 20:15 Uhr in „WissenHoch2“ auf 3sat: Um 20:15 Uhr beleuchtet eine Dokumentation relevante wissenschaftliche Fragen, um 21 Uhr diskutiert Gert Scobel das Thema mit seinen Gästen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen.