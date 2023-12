Woohoo! Laila Licious @ BACKSTAGE DiARiES

× Erweitern Foto: M. Rädel

Laila Licious Laila Licious

Purer Tanzspaß statt Winterblues! Am Samstag sorgt unter anderem DJ-Dragqueen Laila Licious bei der „BACKSTAGE DiARiES“ für die richtige Musik und damit für eine ausgelassene Partynacht im Kölner artheater.

Die glamouröse Kölnerin bezeichnet sich selbst als „German Drag Superstar with no Make-up at all“ kennen kannst du sie aus der Klubwelt Kölns, von CSD in Berlin und in anderen Metropolen und aus dem TV, unter anderem bei RTLs „Viva la Diva – Wer ist die Queen?“ war sie dabei. Nach eigenen Aussagen entstand die Kunstfigur Laila Licious 2014 im Rahmen des Kölner Karnevals. Freuen kannst du dich zudem unter anderem auf Musik der DJs QueerMum, Rowdee, Skippo und Rave Aerotic. Musikalisch dreht sich alles um Pop und Techno in (fast) allen Varianten ...

9.12., „BACKSTAGE DiARiES“, artheater, Ehrenfeldgürtel 127, Köln, 23 Uhr, www.eventbrite.de