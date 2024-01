× Erweitern Foto: M. Rädel Irrenhouse Die meisten kennen den Großgewachsenen nur als renommierten Schauspieler an Theaterbühnen und in anspruchsvollen Filmen. Lars ist aber auch als DJ erfolgreich.

Ende Januar kannst du sehr, sehr günstig queeren Klubspaß haben, denn:

„Lars Eidinger feiert seinen Geburtstag exklusiv bei uns im Hotel! Alle, die vor Mitternacht eintreffen werden somit eingeladen und der Eintritt geht auf Lars Nacken“, freut sich das Team der Party um und von Kay Shanghai.

Lars Eidinger, das ist doch der Böse aus den Krimis oder? Ja. Die meisten kennen den Großgewachsenen nur als renommierten Schauspieler an Theaterbühnen und in anspruchsvollen Filmen. Lars ist aber auch als DJ erfolgreich, was er am 20. Januar einmal mehr beweisen wird. Ebenfalls am Start ist DJ Jur3k. Und hier geht es zu einem Musiktipp von uns, natürlich geht es um Musik von Kay Shanghai.

20.1., „Hotel Shanghai“, Steelerstr. 33, Essen, 22 Uhr, www.hotelshanghai.ticket.io