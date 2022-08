Münster erhält queere Dauerausstellung

× Erweitern Foto: Stadtmuseum Münster Münster 1972 Ausstellung

Die Ausstellung „Münster 1972“ zeigt auf der Galerie des Stadtmuseums das kulturelle, politische und alltägliche Leben in Münster vor 50 Jahren. Im Rahmen dieser Ausstellung wird die Mini-Ausstellung, die beim Festakt anlässlich des 50-jährigen Jubiläums „Deutschlands erste Homosexuellen-Demonstration in Münster“ zu sehen war, im Eingangsbereich zur Dauerausstellung.

Die queeren Vereine in Münster sind sehr erfreut über die Möglichkeit, die Ausstellung, die extra für den Jubiläums-Festakt im historischen Rathaus angefertigt wurde, bis zum 20. August einem breiten Publikum zugänglich machen zu können. Danach ist die Ausstellung am 27. August beim Ständefest des CSD in Münster zu sehen.

Weitere Infos unter www.kcm-muenster.de