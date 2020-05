Schwules Netzwerk NRW & Aidshilfe NRW

× Erweitern Foto: Lucas Espinosa 2020 wird die Organisation Keshet Deutschland ausgezeichnet. Eine Initiative junger jüdischer Queers, eine Plattform für queere Jüd_innen und ihre Lebensrealitäten. Keshet arbeitet an der Koexistenz jüdischer Religiosität und queerer Identität

Judentum „Die Vereinbarkeit von Glauben und queerer Identität ist für viele Mitglieder unserer Communitys ein wichtiges Thema,“ so Jürgen Rausch, Vorstand des Schwulen Netzwerks NRW

Die beiden Szene-Institutionen zeichnen aus. Im Juli wird dann gestreamt, ein Video gibt es schon jetzt. Ausgezeichnet wird dieses Jahr das queere jüdische Projekt Keshet.

Die Kompassnadel

„Als Schwules Netzwerk NRW freuen wir uns, Euch und Ihnen mitzuteilen, dass auch in diesem Jahr unser CSD-Empfang gemeinsam mit der Aidshilfe NRW und die Verleihung unserer Community-Auszeichnung, der Kompassnadel, stattfinden werden“, so Rebecca Knecht, die stellvertretende Geschäftsführung und Öffentlichkeitsarbeit des Schwulen Netzwerk NRW via E-Mail.

„Aus Sicherheitsgründen wird es anstatt des üblichen Empfangs ein Video mit Live-Premiere am 4.7. geben. In diesem Rahmen werden wir neben politischem und kulturellem Programm und Einblick in die Arbeit unserer Verbände die Kompassnadel an den Verein Keshet Deutschland verleihen.“

„In Zeiten, in denen sowohl Antisemitismus als auch LSBTIQ*-Feindlichkeit in Deutschland Zulauf haben, ist es besonders wichtig, Strukturen zu schaffen, in denen queere Jüd_innen empowert und ihre Interessen vertreten werden. Keshet hat hierzu einen unschätzbaren Beitrag geleistet, den wir als Schwules Netzwerk mit der Kompassnadel ehren,“ so Laura Becker, Vorstandsmitglied des Schwulen Netzwerks NRW. rik gratuliert!

