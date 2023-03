Rony Golding – Trauerfeier in Köln

SP-Creative DJ Rony Golding Fotografie: SP-Creative [www.fb.com/spcreative]

Am Samstag findet auf den Rheinterrassen in Köln die Trauerfeier im Gedenken an den im Februar verstobenen DJ und Producer Rony Golding statt.

Hier kannst du noch für die Finanzierung des Begräbnisses spenden: www.gofundme.com/rony-golding-farewell.

Bundesweit gehörte dieser queere DJ jahrzehntelang zu den populärsten Musikmischern und Producern der Community. Die Musik von DJ Rony Golding war schon bei den Berliner Partys „B:EAST“ und „REVOLVER“ sowie im angesagten Kölner „Bootshaus“ und bei der „BLITZ“ in München zu erleben. Seine technoiden Produktionen landeten regelmäßig in den Klubcharts. Unsere Gedanken sind bei seinem Mann und seiner Familie.

25.3., „Farewell Ceremony Rony Golding“, Rheinterrassen Köln, Köln, 14 – 18 Uhr