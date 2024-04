BERLIN: Erfrischendes Design in Mitte

– ANZEIGE –

Das Courtyard by Marriott Berlin Mitte schließt umfassende Renovierung ab und läutet damit eine neue Ära im ehemaligen Zeitungsviertel ein. Registriere Dich jetzt bei Marriott Bonvoy und sichere Dir die günstige Member-Rate!

Der Wandel des Courtyard by Marriott Berlin Mitte ist vollendet und mit der nun abgeschlossenen Renovierung der Lobby und des Fitnessbereiches wird damit eine neue Ära des Hotels im ehemaligen Zeitungsviertel an der Axel-Springer-Straße eingeläutet. Die Neugestaltung der Lobby folgt auf die Komplettrenovierung aller 267 Zimmer, die im vergangenen Jahr unter nachhaltigen Gesichtspunkten durchgeführt wurde. Die umgestaltete Lobby vereint zeitlose Dekoration mit europäischem Stil, innovativer Technologie und höchstem Komfort. Natürliche Materialien wie Marmor, Holz und Stein, kombiniert mit einer beruhigenden Farbpalette aus Creme-, Braun-, Grün- und Grautönen, erzeugen eine einladende und wohnliche Atmosphäre im gesamten Bereich. Für das Design-Konzept der Lobby, des Fitnessbereiches und aller Zimmer des Courtyard by Marriott Berlin Mitte wurden die Interior Designer Living Design Sweden beauftragt.

Courtyard by Marriott Berlin Mitte SPECIAL:

Expand Marriott Bonvoy

Entdecke die Vorteile von Marriott Bonvoy. Melde Dich hier online oder über den QR-Code an und sichere Dir über diesen Link direkt den exklusiven Mitgliedertarif. Wähle hierzu bei der Buchung einfach den Mitgliedertarif aus. Profitiere noch mehr mit diesem exklusiven Special: Gib bei Deiner Ankunft den Code Spartacus24 an und erhalte pro Person einen 10€-Gutschein als Food & Beverage-Rabatt. Dieses Angebot gilt vom 01.04.2024 – 31.08.2024. *dieses Angebot ist nicht kombinierbar mit anderen Aktionen **der F&B-Gutschein kann nur 1x pro Person während des Aufenthaltes eingelöst werden

× Erweitern Foto: Marriott International Courtyard Berlin Mitte

Die neue Lobby des Courtyard by Marriott Berlin Mitte zeichnet sich durch eine ganzheitliche Gestaltung aus, bei der jedes Möbelstück, jede Leuchte, jedes Detail und jedes Material einen eigenen Charakter beisteuert und sich nahtlos zu einer harmonischen Atmosphäre vereint. Es ist das Zusammenspiel dieser Elemente, das den einzigartigen Charme des Raumes ausmacht. Besonderes Augenmerk wurde auf die Auswahl von Texturen gelegt, die sowohl Modernität wie auch Zeitlosigkeit betonen. Die Verwendung von Eichenholzlamellen wurde gewählt aufgrund ihrer ästhetischen Anziehungskraft, der bemerkenswerten Haltbarkeit, Vielseitigkeit und ihrer Fähigkeit, eine zeitlose und einladende Atmosphäre zu schaffen.

Snacks & Salate

Der für die Marke Courtyard typische, rund um die Uhr geöffnete „The Market“ ist ebenfalls ein zentrales Element der Lobby; er befindet sich im Übergang zwischen dem Empfangsbereich und der gemütlichen Lounge. Hier können Gäste aus einer großen Auswahl an Snacks, frischen Sandwiches und Salaten, Knabbereien und Süßem sowie Getränken wählen, um diese in der Lobby oder auf dem Zimmer zu genießen oder um sie mitzunehmen. Ergänzt wird das Angebot durch eine Auswahl an Boutique- und Geschenkartikeln.

× Erweitern Foto: Marriott International Courtyard Berlin Mitte

Michael Heigl, General Manager des Courtyard by Marriott Berlin Mitte sagt: „Gemeinsam mit Living Design Sweden haben wir eine harmonische Verschmelzung von zeitgenössischer Ästhetik und dem unverwechselbaren Design-Charakter der Hotelmarke Courtyard geschaffen. Unser Bestreben bei dieser Neugestaltung war es, einen Raum für unsere Gäste zu schaffen, in dem man sich gerne aufhält, an dem Arbeit und Entspannung in einer inspirierenden Atmosphäre miteinander verschmelzen.“

Fitnesscenter in neuem Glanz

Ebenfalls komplett renoviert wurde das knapp 95 Quadratmeter große, lichtdurchflutete Fitnesscenter in der zweiten Etage. Der rund um die Uhr geöffnete, großzügig gestaltete Bereich ist ideal für ein professionelles Cardio- und Krafttraining mit neuen, hochmodernen Technogym-Geräten. Die Geräte können mit der entsprechenden App verbunden werden, um das Training effektiv zu unterstützen. Auch hier schaffen eine neutrale Farbpalette und warme Holzelemente eine Wohlfühl-Atmosphäre. Als Bodenbelag wurde, wie auch in den Zimmern, ein gewobener, verschleißfester Vinyl-Boden aus recyceltem Material der schwedischen Firma Bolon verwendet, der zu 100 Prozent aus erneuerbarer Energie hergestellt wird.

× Erweitern Foto: Marriott International Courtyard Berlin Mitte

Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit

Die Renovierung der Lobby und des Fitnessbereiches folgt auf die Ende 2022 vorgestellte Komplettrenovierung der 267 Zimmer und Flure. Mit der Fertigstellung der Hotelrenovierung präsentiert die Marke Courtyard by Marriott nun seine innovative, neue Designstrategie für Europa. Diese konzentriert sich auf die Verwendung von natürlichen Materialien und Textilien mit modernen Oberflächen, um zeitgemäße, zeitlose und funktionale Umgebungen zu schaffen. Diese sollen einen modernen europäischen Stil repräsentieren und gleichzeitig lokale Akzente setzen, die das jeweilige Reiseziel widerspiegeln. Im Courtyard by Marriott Berlin Mitte wird zudem verstärkt auf Nachhaltigkeit und den Einsatz unterstützender, moderner Technologie gesetzt. Die gesamte Renovierung umfasst Maßnahmen zur Reduzierung des Wasserverbrauchs, Optimierung des Energieverbrauchs, die Vermeidung von Plastikmüll und die Verwendung von ökologisch verträglichen Materialien, darunter beispielsweise Bodenbeläge aus recyceltem Material. Das Hotel bietet den Gästen mit diesem komplett neuen Angebot einen angenehmen und verantwortungsbewussten Aufenthalt in der lebendigen Hauptstadt.

www.marriott.com