DISNEYLAND PARIS: Explosion der Farben

Im Juni feierte das Disneyland Paris eine bunte Pride Party (männer berichtete) - für die Winterzeit können sich Besucherinnen und Besucher nun auf eine Explosion der Farben freuen.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Disney Pride

Die Farben des Regenbogens sind im Disneyland Paris allgegenwärtig. Ob als Detail bei Attraktionen wie Small World und Peter Pan’s Flight, der allabendlichen Licht- und Feuerwerks-Show Disney Dreams oder in den Shops in Form der „Disney Pride Collection“. Doch die sechs Farben des Regenbogens sind dem Kreativteam des Vergnügungsparks offenbar nicht genug.

Drohnen im Nachthimmel

Unter dem Motto Disney Symphony of Colours startet das Disneyland Paris mit einer Reihe von neuen Erlebnissen, die mit viel Farbe den Winterblues vertreiben sollen. Auftakt ist eine neue Drohnenshow vor Beginn der Abendshow Disney Dreams, die ab 8. Januar bis Ende September zu sehen sein wird. Dabei dürfen sich die Zuschauer auf eine außergewöhnliche Kombination aus synchronisierten Drohnen, Wasserfontänen, Videoprojektionen und Lichtern am Himmel über dem Dornröschenschloss freuen. Die Neuheit ist eine schillernde Hommage an die Main Street Electrical Parade, ein nächtliches Spektakel, das zwischen 1992 und 2003 aufgeführt wurde und die Geschichte von Disneyland Paris prägte. Die Disney Electrical Sky Parade gibt nostalgischen Fans die Möglichkeit, ihre Kindheit wieder aufleben zu lassen, und jüngeren Fans die Gelegenheit, das kultige Disney Parkerlebnis auf neue, einmalige Weise zu entdecken.

× Erweitern Foto: Disneyland® Disneyland Paris Disney Electrical Sky Parade

Bis zu 500 Drohnen zeichnen leuchtende, vorbeiziehende Paradewagen in den Nachthimmel, die die Highlights der Main Street Electrical Parade symbolisieren. Darunter befindet sich der schillernde Zug von Micky und seinen Freunden sowie Cinderellas Kutsche. Der Takt für diese atemberaubende Show wird wieder von der unvergleichlichen elektro-synthetischen Paradenmusik, die für diesen Anlass neu abgemischt wurde, vorgegeben.

Farbenfrohe Tagesshow

Ab 10. Februar können sich Gäste bei der brandneuen, energiegeladenen Tagesshow auf ein farbenfrohes, musikalisches Erlebnis freuen. A Million Splashes of Colour feiert Filme aus den Disney Animation und Pixar Studios mit einer Vielzahl von Charakteren.

Die neu geschaffene Show findet mehrmals täglich statt und nimmt Gäste mit auf eine Zeitreise, bei der sie die Geschichten von Disney Animation und Pixar entdecken – von zeitlosen Klassikern bis hin zu den neuesten Filmhits. Die farbenfrohen Paradewagen sind inspiriert von Kunst, Musik und Texten, den Kernelementen, die das Herzstück des Storytellings bilden. Jeder der Wagen hat seinen eigenen Stil und ist vollgepackt mit liebevollen Details und Anspielungen auf die Disney Animation und Pixar Geschichten. Auf dem Wagen, der der Kunst gewidmet ist – mit seinen riesigen Pinseln und überdimensionalen Farbtöpfen – können Zuschauende beispielsweise Etiketten entdecken, die auf beliebte Disney Figuren hinweisen.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Disneyland Paris

Ebenfalls ab 10. Februar verwandelt sich die Main Street, U.S.A., über die man in den Disneyland Park betritt, in eine von den Farben der Natur und dem Jugendstil inspirierte Flaniermeile, auf deren Laternenmasten mehr als 50 Figuren der Disney Animation und Pixar Filme zu sehen sein werden.

Weihnachten & Silvester mit Micky

Noch bis 7. Januar feiert das Disneyland Paris die Weihnachtszeit mit jeder Menge Specials mit Musik, glitzernden Girlanden, künstlichen Schneeflocken und einem 24 Meter hohen Weihnachtsbaum auf der Main Street, U.S.A.

× Erweitern Foto: Disneyland® Disneyland Paris Weihnachtsparade auf der Main Street, U.S.A.

Bei Mickys funkelnder Weihnachtsparade ziehen Micky und seine Freunde, die Disney Prinzessinnen und der Weihnachtsmann höchstpersönlich auf fünf Wagen im Takt der Musik an den Zuschauenden vorbei. Fast 100 Darsteller tragen aufwändige Kostüme, die mit viel Liebe zum Detail gestaltet wurden. Vom 27. November bis 4. Dezember feiert man im Disneyland Paris zudem das 10-jährige Jubiläum des Disney Animationsfilms Die Eiskönigin. In der Silvesternacht haben alle Gäste die Gelegenheit, das neue Jahr auf einmalige Weise zu begrüßen und in beiden Disney Parks bis 1 Uhr nachts zu feiern.

