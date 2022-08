Schwarzwald: Entspannen im Bärental, Queeres in Freiburg

× Erweitern Foto: M. Rädel Schwarzwald

Foto: M. Rädel Schwarzwald Sanfte Berge, wunderbare Ski- und Wandergebiete: der Schwarzwald verzaubert

Warum nicht einmal dort Urlaub machen, wo all die süßlichen Heimatfilme im 20. Jahrhundert gedreht wurden und auch die Zarenfamilie und Hollywood-Prominenz entspannte? Der Schwarzwald mit seinen Skigebieten, Wasserfällen, seltenen Tieren wie dem Auerhahn und Sterne-Restaurants hat auch im 21. Jahrhundert unsere Beachtung verdient.

Aus dieser dichtbewaldeten Ski- und Bergregion – immerhin Deutschlands höchstes und größtes zusammenhängendes Mittelgebirge – kommt jede Menge, das heute noch erfreut und benutzt wird. Robert Winterhalder zum Beispiel erbaute hier den ersten Skilift (1908) und die Schwarzwälder Kirschtorte, die mit Sahne, Alkohol und Kalorien rund um den Erdball verwöhnt.

Foto: M. Rädel In Städten wie Freiburg pulsiert eine queere Szene, aus der Region kommen Künstler*innen wie Til Schweiger, Andreas Schwarz, Michelle, Tim Lienhard und Rinaldo Hopf

Knappe sieben Stunden mit dem Zug ab Berlin kann man der flirrenden Hitze oder Wintertristesse in romantischer Umgebung entkommen, ohne dabei auf Internet, queeres Leben oder Kultur verzichten zu müssen. Die wunderschöne Universitätsstadt Freiburg im Breisgau am Schwarzwald etwa ist zwar bevölkerungstechnisch nur so groß wie ein Berliner Stadtteil, hat aber eine Fülle an queeren Kulturschaffenden hervorgebracht. So kommen zum Beispiel der Maler Rinaldo Hopf, die Schauspielerin Dieter Rita Scholl, DJ Caramel Mafia, der Künstler Max Diel und auch TEDDY-Mastermind Wieland Speck aus Freiburg. Neben einer prachtvollen Altstadt locken auch einige Szenebars, die queerfilmnacht und die „Schwule Filmwoche“ in die sonnige Stadt mit ihrem weltberühmten Münster. Von hier aus kommt man mit der Bahn schnell in den Hochschwarzwald, etwa zum Skifahren im Winter oder zum Schwimmen im Sommer. Der Schluch- und der Titisee sind malerische Orte, die mit gehobener (aber auch günstiger) Gastronomie aufwarten, zudem Strände und Bootsverleihe im Angebot haben. Und rundum dichte, dunkelgrüne Wälder mit Burgen, eingestreuten Villen und auch Wildkatzen!

× Erweitern Foto: M. Rädel Schluchsee Der Schluchsee ist ein Muss für alle, die gerne in malerischer Umgebung schwimmen wollen

Unser Tipp für einen wunderbaren Schwarzwaldurlaub mitten in der Natur, nah an Skigebieten, nah an Kühen, Wasserfällen und dunklen Tannen ist das romantische Wellnesshotel Hotel Tannhof im Bärental am Fuße des Feldbergs (www.tannhof-feldberg.de). Hier bekommt man in stylischer und trotzdem familiärer Atmosphäre bestes Essen, kann die Sauna, den Pool oder Kosmetikbehandlungen genießen und vor allem in die atemberaubende und die Seele entspannende Natur eintauchen. Und Schwarzwälder Kirschtorten samt Live-Backen gibt es im Ort dank der Familie Bizenberger und ihrem „Café & Schnapshäusle zum gscheiten Beck“ (gscheiter-beck.de) auch.

Funfact: Feldberg-Bärental hat übrigens den höchstgelegenen Bahnhof Deutschlands an einer „normalspurigen Strecke“, 967 m ü. NN. www.schwarzwald-tourismus.info