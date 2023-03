Elliot Page ziert neue Gucci-Kampagne

Elliot Page hat seine allererste Duftkampagne. Gemeinsam mit A$AP Rocky und Julia Garner spielt der 36-jährige Schauspieler eine der Hauptrollen in der neuen „Gucci Guilty“-Kampagne. Sie wurde von Glen Luchford fotografiert und ist am 1. März erschienen.

× Erweitern Bild: Glen Luchford / Screenshot: instagram.com/guccibeauty Elliot Page, Julia Garner and A$AP Rocky posieren für die neue Kampagne Gucci Guilty. .

Auf Instagram schrieb Gucci, die Kampagne sei „eine Ode an Selbstakzeptanz, Freundschaft und Liebe in all ihren Formen“ und lade jeden nach Hause ein – ein Zuhause

„als ein metaphorischer Ort, an dem wir frei sind, unser authentisches Selbst zu zeigen“.

„In diesem Raum der Vorstellung feiern sie die unzähligen Wiederholungen der Liebe, verkörpern die vollständige Selbstakzeptanz und zeigen, wie Offenheit die reinste Form des Ausdrucks entfesselt“, führte die Modemarke in einer Pressemitteilung weiter aus.

Page begeistert im Hawaiihemd

Auf dem allerersten Bild der Kampagne, das vor einigen Tagen auf Instagram veröffentlicht wurde, sehen wir eine Nahaufnahmefoto von Page, der ein Hawaiihemd trägt und einen glühenden Blick in die Kamera wirft.

× Erweitern Quelle: instagram.com/guccibeauty Elliot Page in der neuen Gucci-Kampagne

Die Ankündigung löste bei den Fans des kanadischen Stars Begeisterung aus. Es gab diejenigen, die an Elliots Schönheit hängen geblieben sind, diejenigen, die sagten, sie seien stolz, diejenigen, die ihm dafür gedankt haben, dass er der trans* Community so viel Sichtbarkeit verliehen hat, und diejenigen, die Gucci für die Wahl beglückwünscht haben.

Autobiografie kommt im Juni

Elliot Pages Coming-out Ende 2020 machte ihn zu einem der berühmtesten trans* Personen der Welt (männer* berichtete). Letztes Jahr wurde bekannt, dass er eine Autobiografie über sein Leben, seine persönlichen Erfahrungen und Beziehungen veröffentlichen wird. Das Buch mit dem Titel „Pageboy“ erscheint am 6. Juni 2023 und kann über diesen Link vorbestellt werden. Die deutsche Ausgabe erscheint im S. Fischer Verlag und soll ebenfalls ab 6. Juni in den Buchhandlungen zu erwerben sein. Nähere Infos findet ihr HIER.

× Erweitern Quelle: instagram.com/elliotpage „In vielen Momenten meines Lebens fühlte es sich unerträglich an, vor einer Kamera zu stehen, aber dieses Cover mit der renommierten Fotografin Catherine Opie (@csopie) zu machen, war eine freudige Erfahrung, die ich nie vergessen werde“, schrieb Page auf Instagram.

Auf Instagram sprach Page über das mit Spannung erwartete Buch. „Ich habe im Laufe der Jahre ein paar Mal darüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben, aber es hat sich nie richtig angefühlt, und ehrlich gesagt war es auch nicht möglich. Ich konnte kaum stillsitzen, geschweige denn mich lange genug konzentrieren, um eine solche Aufgabe zu bewältigen“.

Jetzt endlich habe er das Gefühl, dass er mit sich „selbst zusammen sein kann, in diesem Körper“, also habe er ein Buch über seine Geschichte geschrieben.