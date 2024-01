Klage gegen Texas' Anti-LGBTIQ*-Gesetze

× Erweitern Foto: Trevor Adeline / AFP Young friends using smart phones

Mehrere LGBTIQ*-Lobbygruppen haben bei den Vereinten Nationen eine Petition eingereicht, in der sie behaupten, dass der Bundesstaat Texas mit der Verabschiedung von sieben Anti-LGBTIQ*-Gesetzen im vergangenen Jahr gegen internationale Menschenrechtsvorschriften verstoßen hat. In dem Schreiben werden die Maßnahmen beschrieben, die Beamte des Bundesstaates im vergangenen Jahr ergriffen haben und die gegen die Menschenrechte von LGBTIQ*-Menschen gerichtet waren.

Das Schreiben lenkt die Aufmerksamkeit auf das Gesetz S.B. 14, das die geschlechtsangleichende Versorgung von Transgender-Minderjährigen verbietet. Ein Bundesgericht hat bereits eine einstweilige Verfügung gegen das Gesetz erlassen. Das texanische Gesetz S.B. 15 verbietet Transgender-Schülern die Teilnahme am Schulsport und wird ebenfalls in dem Schreiben erwähnt. Der Brief erwähnt auch das staatliche Drag-Verbot, sowie ein Verbot von „sexuell explizitem“ Material in Schulbibliotheken, das so vage ist, dass es nach Ansicht von Kritikern dazu verwendet werden kann, jedes Buch zu verbieten, in dem Sexualität überhaupt erwähnt wird, einschließlich der Bibel. In dem Schreiben werden die Vereinten Nationen aufgefordert, jeden der Gesetzesentwürfe zu untersuchen und die texanischen Behörden zu fragen, wie die Gesetze die Rechte von LGBTIQ*-Personen schützen.

Eine aktuelle Umfrage in den USA hat ergeben, dass sich in der Generation Z mehr als LGBTIQ* und weniger als Republikaner identifizieren, als in jeder anderen Generation zuvor. Von mehr als 6.000 jungen Menschen, die in allen 50 Bundesstaaten befragt wurden, gaben nur 21 Prozent der Generation Z an, Republikaner zu sein, verglichen mit 32 Prozent der Baby Boomers, die zwischen 1946 und 1964 geboren wurden.

Die Erwachsenen der Generation Z bezeichnen sich auch weitaus seltener als weiße Christen (27 Prozent) als die der Babyboomer (54 Prozent) und geben häufiger an, keiner Religion anzugehören (33 Prozent) als alle anderen Generationen mit Ausnahme der Millennials (Menschen zwischen 28 und 43 Jahren). Schätzungsweise 40,8 Millionen Menschen der Generation Z werden im Jahr 2024 wahlberechtigt sein. Damit können sie einen bedeutenden Einfluss auf die Präsidentschaftswahlen im November ausüben.