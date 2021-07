Nach rechtem Terror: CSD in Georgien abgesagt

Es sind erschreckende Bilder: Rechtsnationale Gruppierungen, Putin-Unterstützer und fundamentale Christen terrorisierten stundenlang die Innenstadt von Tiflis, griffen Journalist*innen und Aktivist*innen an, randalierten, stürmten Büros queerer Organisationen ... Schließlich mussten die Verantwortlichen des Tiflis Pride sich dem Mob geschlagen geben: Sie sagten die für Montagnachmittag geplante CSD-Veranstaltung in Georgien aus Gründen der Sicherheit ab. Gleichzeitig erhoben sie schwere Vorwürfe: Die Regierung habe sie nicht geschützt, sondern vielmehr zum Schuldigen erklärt. Aus Europa und den USA kommt Zustimmung.

× Pro-Putin groups storm Tbilisi Pride office



With no police resistance pro-Putin groups stormed and seized office of @TbilisiPride in downtown Tbilisi vandalizing it#TbilisiPride21 pic.twitter.com/0EOWaxVaoE — Formula NEWS | English (@FormulaGe) July 5, 2021 Homofeindliche Angreifer stürmen das Büro des Tiflis Pride. Unter den Randalierenden sollen sich unter anderem auch Pro-Putin-Gruppen befunden haben.

Bürgerkriegsähnliche Zustände führten in Georgien zur Absage der diesjährigen Prideveranstaltung, auf der für Gleichberechtigung demonstriert werden sollte. Bereits in den Vorjahren war es zu Attacken auf Teilnehmer*innen queerer Veranstaltungen in Georgien gekommen, weshalb auch in diesem Jahr Sicherheitsbedenken laut geworden waren. Wie sich Montag zeigte, offenbar zu Recht.

× 🇬🇪 UPDATE: At least 40 media workers now reported to have been injured amidst widespread violence by far-right & anti-LGTBQ groups during anti-@TbilisiPride protests today, with eight hospitalised & one undergoing surgery. All those receiving treatment are in stable condition pic.twitter.com/6rkgOEc4As — IPI - The Global Network for Press Freedom (@globalfreemedia) July 5, 2021 Wie das International Press Institute (IPI), die älteste Organisation zur Stärkung der weltweiten Pressefreiheit, auf Twitter berichtete, sollen bei den Ausschreitungen insgesamt mehr als 40 Journalisten und Mediamitarbeiter verletzt worden sein. Acht Opfer wurden ins Krankenhaus eingeliefert, eines musste sogar operiert werden.

Tiflis Pride erhebt schwere Vorwürfe

In der Stellungnahme erhoben die Verantwortlichen der CSD-Veranstaltung schwere Vorwürfe gegen die Regierung des Landes, insbesondere Premierminister Irakli Gharibaschwili. Dieser hatte bereits am frühen Montag eine Absage der Veranstaltung gefordert, statt Maßnahmen zum Schutz der Aktivist*innen in die Wege zu leiten. Die Verantwortlichen bezeichneten seine Erklärung als „schändlich“, „staatsfeindlich“ und „anti-westlich“ und klagten an, er habe damit die Verantwortung für die aus dem Ruder gelaufene, gewalttätige Situation auf sie übertragen. Es seien zudem trotz langem Vorlauf auch im Vorfeld keine Maßnahmen ergriffen worden, um die Grundrechte der Teilnehmer*innen zu schützen. Das Versäumnis der Regierung und Polizei, aktiv einzugreifen, habe Gesundheit und Leben georgischer Bürger in reale Gefahr gebracht, so Tiflis Pride. Sie betitelten ihre Stellungnahme mit:

„Der erklärte Krieg gegen Zivilgesellschaft, demokratische Werte und den europäischen Kurs des Landes“

× ❗️This is how our office looks like after todays attack. @GovernmentGeo and @MIAofGeorgia failed to protect people and didn't stop aggressive groups to destroy our property..#TbilisiPride21 #Georgia #Pride pic.twitter.com/mLADg7BMgP — Giorgi Tabagari (@Tabagari) July 5, 2021 Was bleibt: Der Leiter von Tiflis Pride, Giorgi Tabagari, postete auf Twitter ein Video davon, wie das Büro der Organisation nach den gewalttätigen Übergriffen aussah.

Zustimmung aus USA und Europa

In einem gemeinsamen Statement stimmten zahlreiche Botschaften der Pride Organisation zu: Die Regierungsführung und die religiösen Vertreter hätten es versäumt, die Gewalt zu verurteilen und das in der georgischen Verfassung garantierte Menschenrecht auf die Teilnahme an friedlichen Versammlungen zu verteidigen. Sie würden die gewalttätigen Angriffe ebenso verurteilen wie das Vorgehen der Regierung, so die Botschaften zahlreicher EU-Länder wie Deutschland, Frankreich, Bulgarien, Litauen, Italien sowie Israel, die USA und viele weitere.