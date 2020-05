IDAHOBIT 🇪🇺 Gleichberechtigung in Europa?

Einmal im Jahr bewertet ILGA-Europe alle europÀischen LÀnder im Hinblick auf die Einhaltung der Menschenrechte von LGBTIQ*-Personen und erstellt auf dieser Basis die Rainbow Map und den Rainbow Index.

ILGA-Europe sieht Europa vor einem Scheideweg: Werden die Menschenrechte von queeren Personen geschĂŒtzt und neue Gesetze fĂŒr Gleichstellung und gegen Diskriminierung verabschiedet? Oder werden sie nicht umgesetzt bzw. sogar noch weiter ausgehöhlt?

Die diesjĂ€hrige Bewertung verdeutlicht im Wesentlichen zwei Entwicklungen: WĂ€hrend die einst fĂŒhrenden LĂ€nder in Europa in ihren Verpflichtungen zur Gleichstellung von Queers zurĂŒckfallen, nehmen immer mehr Regierungen die Communities ins Visier und ergreifen aktive Maßnahmen zur UnterdrĂŒckung.

Hier die wichtigsten Ergebnisse der Rainbow Map 2020 im Überblick:

In 49 % der LÀnder hat sich nichts zum Positiven verÀndert.

Zum zweiten Mal in Folge bewegen sich die LĂ€nder auf dem Rainbow Index rĂŒckwĂ€rts, da bestehenden Schutzmaßnahmen zurĂŒckgenommen wurden.

Trans*-Rechte sind der Ort, an dem der grĂ¶ĂŸte Teil der gegenwĂ€rtigen Bewegung in Bezug auf die LGBTI-Gleichstellung zum Guten oder Schlechten stattfindet.

Andere VorwĂ€rtsbewegungen, wenn auch in geringerem Umfang, betreffen Gleichstellungsmaßnahmen zum Schutz intersexueller Menschen vor Diskriminierung.

RĂŒcklĂ€ufige Tendenzen sind am sichtbarsten, wenn bĂŒrgerliche und politische Rechte untergraben werden: LGBTI-Menschenrechtsverteidiger sind zunehmend gefĂ€hrdet, Behörden ergreifen aktive Maßnahmen, um zivilgesellschaftliche Vereinigungen zu untergraben, und versuchen vermehrt, öffentliche Veranstaltungen zu verbieten.

Die Zukunft sieht nicht rosig aus

Mit einem Verweis auf die Corona-Krise geben die Ergebnisse auch erste Hinweise darauf, dass der Gleichstellung von LGBTIÊŒs in Europa eine kritische Zeit bevorsteht. Denn in manchen LĂ€ndern zeichnet sich jetzt schon ab, dass sich rĂŒcklĂ€ufige Tendenzen weiter verschĂ€rfen und so zu einer realen Bedrohung werden können. Einige Regierungen benutzen die Corona-Pandemie als Vorwand, „um ihre Agenda zur Beschneidung der Menschenrechte voranzutreiben“, erklĂ€rt Evelyne Paradis, Exekutivdirektorin von ILGA-Europe:

„Die Geschichte zeigt, dass diejenigen, die vor einer Krise schon verwundbar waren, nach einer Krise umso verwundbarer sind, weshalb wir allen Grund zur Sorge haben, dass die politische Selbstzufriedenheit, zunehmende Repression und sozioökonomische Schwierigkeiten in den nĂ€chsten Jahren fĂŒr viele LGBTI-Menschen in Europa zu einer extrem schlechten Ausgangssituation fĂŒhren könnte.“

IGLA-Europe hat die Entwicklung auf nationaler Ebene analysiert und Land fĂŒr Land in einem Jahresbericht zusammengefasst, immer mit konkreten Beispielen fĂŒr die Situation vor Ort. Untersucht und bewertet wurden jeweils sechs Kategorien: „Gleichheit und Nichtdiskriminierung“ (Rot), „Familie“ (Orange), „Hassverbrechen und Hassreden“ (Gelb), „Rechtliche Anerkennung des Geschlechts & körperliche Unversehrtheit“ (GrĂŒn), „Zivilgesellschaft“ (Blau) und „Asylpolitik“ (Lila).

Die Situation in Deutschland

Deutschland bewegt sich schon lange im Mittelfeld, aktuell liegen wir auf Platz 16. Laut Rainbow Index erfĂŒllt Deutschland aktuell 51 Prozent der von der ILGA aufgestellten Kriterien fĂŒr eine komplette Gleichstellung von LGBTI-Personen und liegt damit weit hinter Malta, das mit 89 Prozent den ersten Platz im Ranking einnimmt. Die ausfĂŒhrliche Bewertung zur Situation in Deutschland findet ihr HIER.

Insbesondere bei der rechtlichen und politischen Situation von transsexuellen Menschen besteht Verbesserungsbedarf, wie Kalle HĂŒmpfner vom Bundesverband Trans* erklĂ€rt:

„Die Rainbow Map 2020 zeigt mit einem Blick, dass die Situation von trans* Personen in Deutschland nicht zufriedenstellend ist. Sie sind regelmĂ€ĂŸig Benachteiligung im Alltag ausgesetzt und erfahren ĂŒberdurchschnittlich hĂ€ufig Gewalt. Im Recht und im Gesundheitssystem sind Begutachtungen und weitere Diskriminierungen an der Tagesordnung. Wir fordern die lĂ€ngst ĂŒberfĂ€lligen gesetzlichen Neuregelungen, damit geschlechtliche Selbstbestimmung gelebt werden und Deutschland zu LĂ€ndern wie Malta oder Belgien aufschließen kann!“

Zur Verbesserung der rechtlichen und politischen Situation von LGBTI-Personen in Deutschland empfiehlt ILGA-Europe: