Russland wirft Lernplattform „traumatisierende“ LGBTIQ*-Inhalte vor

Die russische Regulierungsbehörde Roskomnadzor, zuständig für die Überwachung von Medien und Kommunikation, hat kürzlich Untersuchungen gegen die Sprachlern-Plattform Duolingo aufgrund von Vorwürfen eingeleitet, die App würde LGBTIQ*-Themen fördern. Die Aktion folgt einer Beschwerde von Radetel, einer selbsternannten Wächtergruppe russischer „öffentlicher Moral, Kultur und traditioneller Werte“, die behauptet, dass die App ihre Nutzer zu homosexuellen Neigungen anregt. Die Gruppe stützt ihre Anschuldigungen auf Screenshots von Duolingo-Lektionen, die die Wörter „lesbisch“ und „schwul“ beinhalten.

Diese Untersuchung kommt nach einem Urteil des russischen Obersten Gerichtshofs, das auf Ersuchen des Justizministeriums unter Präsident Wladimir Putin erging, welches die „internationale öffentliche LGBT-Bewegung“ als extremistische Gruppe und Bedrohung für die nationale Sicherheit Russlands einstuft.

Duolingo, mit Sitz in den USA, hat offen zugegeben, LGBTIQ*-Charaktere und Geschichten in seine Lektionen zu integrieren, um „alltägliche Darstellungen des LGBTIQ*-Lebens“ zu bieten, die „queere Menschen in einer unspektakulären und normalen Weise leben zeigen“. Das Unternehmen betont seine Überzeugung an Vielfalt und Repräsentation und erklärt, dass es selbstverständlich sei, Charaktere unterschiedlichen Alters, ethnischer Herkunft und sexueller Orientierungen einzubeziehen.