Berlin beendet Finanzierung von Affenpocken-Impfungen

Die Berliner Gesundheitsverwaltung hat beschlossen, die Kosten für Affenpocken-Impfungen nicht länger zu übernehmen, wie von der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung am Dienstag bekannt gegeben wurde. Diese Maßnahme betrifft insbesondere Patienten, die mit dem Affenpocken-Virus infiziert sind oder Kontakt zu Infizierten hatten.

Affenpocken sind eine seltene Virusinfektion, deren Ursprung auf das Affenpocken-Virus zurückgeht, das vermutlich von Nagetieren auf den Menschen übertragen wird. Die Symptome ähneln denen der echten Pocken, sind jedoch in der Regel milder. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Affenpocken am 23. Juli 2022 zur internationalen Notlage erklärt, nachdem das Virus erstmals im Mai 2022 in Deutschland nachgewiesen wurde.