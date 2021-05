Helfen, statt trauern: Trans* Frauen retten!

Für viele trans* Frauen bedeuten geschlechtsangleichende oder feminisierende Operationen, dass sie auf der Straße nicht mehr Gewalt ausgesetzt sind, oder sogar um ihr Leben fürchten müssen. Aktivist*in Jules* Elting mit einem Aufruf an die (queere) Mehrheitsgesellschaft.

Ihre Lebenserwartungen ist signifikant geringer, als die der Durchschnittsbevölkerung und die traumatisierenden Gewalterfahrungen, selbst in Städten wie Berlin, sind immer noch sehr hoch (m* Schwerpunkt Trans*phobie). Trans* Frauen und unter ihnen besonders die Nichtweißen (BIPoC – Black, Indigenous, People of Color) unter ihnen, leiden unter ohnehin alltäglichem Minderheiten-Stress, der durch die Corona-Pandemie noch einmal verstärkt wurde. Dies hat unter anderem eine breit angelegte Studie des Universitätskrankenhauses Eppendorf (UKE) in Hamburg (Interview im aktuellen hinnerk), als auch ein Bericht der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld (wir berichteten) wissenschaftlich nachgewiesen. Aktivist*in und Schauspieler*in Jules* Elting ruft daher dazu auf, sich zu engagieren.

