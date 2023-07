Leuchtende Aktion der Deutschen Bahn: Hauptbahnhof in Regenbogenfarben!

× Erweitern Foto: railbow / H.C. Plambeck Mit Regenbogenfarben illuminierte Berliner Hauptbahnhof Foto: Ralf Thieme Vorstand Personal & Arbeitsdirektor bei DB Station&Service AG und Norbert Nirschl. Sprecher railbow, dem LGBTIQ*-Netzwerks der Deutschen Bahn starten die Illumination

Es war ein leuchtendes Spektakel am Freitag, den 21. Juli, ab 22 Uhr am Hauptbahnhof Berlin, Washingtonplatz! Die Deutsche Bahn (DB) begeisterte mit einer atemberaubenden Illumination des Bahnhofsgebäudes in den schillernden Farben des Regenbogens! Die DB setzte über ihr queeres Mitarbeitenden Netzwerk railbow ein starkes Zeichen für Vielfalt und Toleranz.

In den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag erstrahlte der Berliner Hauptbahnhof jeweils von 22 Uhr bis 1:30 Uhr in den prachtvollen Farben des Regenbogens. Von leuchtendem Rot über strahlendes Gelb bis hin zu königlichem Violett – diese Illumination war ein wahres Fest für die Augen und brachte das Herz der Stadt zum Strahlen!

Doch das war noch nicht alles! Am Samstag, den 22. Juli, hatte die Deutsche Bahn eine besondere Überraschung für alle Teilnehmenden der CSD-Parade im Gepäck. Am Berliner Hauptbahnhof fand eine aufregende Drag-Show statt! Schillernde Kostüme, mitreißende Musik und fantastische Performances begeisterten die Zuschauer. Die 20-minütige Show konnte man um ca. 11 Uhr, 14 Uhr und 17:45 Uhr auf der Eventfläche im Erdgeschoss bewundern. Ein absolutes Highlight, das sich niemand entgehen lassen wollte!

Schon im Pride-Month Juni hatte die Deutsche Bahn bewiesen, wie wichtig ihr das Thema war. An über 100 Bahnhöfen in ganz Deutschland wurden Regenbogenfahnen gehisst, und auch am Berliner Hauptbahnhof hatten Mitarbeitende Farbe bekannt. Mit dieser beeindruckenden Aktion sendeten sie eine klare Botschaft: Jeder war willkommen, unabhängig von seiner Liebesausrichtung oder Identität!

Es war ein wahrhaft strahlender Moment für die Deutsche Bahn und für alle Besucher. Die Regenbogen-Illumination am Hauptbahnhof Berlin war ein Symbol für Zusammenhalt und gelebte Akzeptanz. Gemeinsam zeigte man Flagge für eine bunte und vielfältige Gesellschaft! Egal, wen man liebt, wie man liebt oder wie man sich definiert – man stand zusammen und setzte ein Zeichen für Liebe und Gleichberechtigung! Berlin und die Bahn zeigte der Welt, dass man stolz auf seine Vielfalt war!

