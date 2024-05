OutInChurch und #ActOut werden geehrt!

Die beiden Initiativen #ActOut und #OutInChurch – Für eine Kirche ohne Angst, erhalten in diesem Jahr jeweils den Rosa Courage Preis 2024 für ihre Gruppen-Coming-outs in den Jahren 2021 und 2022.

× Erweitern Am 6. Juni 1971 bekennen 374 Frauen im Stern: Wir haben abgetrieben! – darunter sind Stars wie Senta Berger und Romy Schneider. Die Massen-Coming-outs durch #ActOut und #Outinchurch können mit dieser historischen Aktion verglichen werden

Im Februar 2021 outeten sich 185 Schauspieler*innen im Süddeutschen Zeitung Magazin bezüglich ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identität und etablierten die Initiative #ActOut. Davon inspiriert taten es ihnen 125 Menschen im Januar 2022 nach, die beruflich oder ehrenamtlich in der römisch-katholischen Kirche in Deutschland tätig sind.

„So unterschiedlich die gesellschaftlichen Kontexte der beiden Gruppen sind, so ähnlich sind die Strukturen der Unterdrückung queerer Lebensweisen.“

So Frank Mayer, für Rosa Courage zuständiger Vorstandssprecher von Gay in May e.V., Lars Linnhoff, der 1. Vorsitzende des Vereins fügt hinzu:

„Diese Schritte erforderten viel Mut für die Mitglieder von #ActOut und von #OuInChurch. Denn noch immer müssen queere Menschen negative Konsequenzen befürchten, legen sie ihre sexuelle oder geschlechtliche Identität offen."

Eine Dankesrede hielt #OutInChurch-Vorstand Jens Ehebrecht-Zumsande. Er zog eine eher nachdenkliche Bilanz der Aktion:

× Erweitern Foto: schwulewelle.de Jens Ehebrecht-Zumsande im Gespräch mit der Schwulen Welle

„Bei aller Freude gehört zur bitteren Wahrheit aber auch, dass von unseren sieben Forderungen bisher nur eine mehr oder weniger erfüllt ist: Die Änderung des kirchlichen Arbeitsrechtes. Mit dem neuen Arbeitsrecht sind u.a. die private Lebensführung und auch das Beziehungsleben nicht mehr Gegenstand arbeitsrechtlicher Bewertung. Das bedeutet im Klartext z. B.: Niemand kann mehr gekündigt werden, weil diese Person queer ist und queer lebt. Das ist nicht wenig! Trotzdem bleibt nach der geltenden katholischen Lehre jede Form von gelebter Sexualität außerhalb einer heterosexuellen Ehe eine schwere Sünde. Auf eine ernstzunehmende Aufarbeitung der Schuldgeschichte warten wir bis heute. Es bleibt also noch viel zu tun.“

Stellvertretend für #OutInChurch nahmen Ann-Cathrin Röttgen, Pierre Stutz und die #OutInChurch-Vorstandsmitglieder Ramona Kielblock, Eva Dreier, Gunda Werner und #OutInChurch-Pressesprecher Rainer Teuber die Auszeichnung entgegen.

× Dokumentation der ARD vom 24.1.2022 über rückständige Denkmodelle und Missachtung der Menschenrechte seitens der katholischen Kirche in Deutschland (mit eigenen UT im Vorspann) Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu

➡️ outinchurch.de/ act-out.org

Hintergrund „Rosa Courage“-Preis

Der „Rosa Courage“-Preis wird seit 1992 jährlich im Rahmen des mittlerweile ältesten queeren Festivals in Deutschland „Gay in May“ verliehen. Der Festakt fand in Zusammenarbeit mit der Stadt Osnabrück und im Beisein von Oberbürgermeisterin Katharina Pötter statt.