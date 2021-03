Streaming-Event: „Pride Live“ zum IDAHOBIT

Nach dem großen Erfolg in 2020 geht Deutschlands größter LGBT+ Stream „Pride Live“ im Mai dieses Jahres in die zweite Runde. Am Vortag (16.5.) des IDAHOBITs (Internationaler Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie) sendet die blu Mediengruppe auf ihren Social-Media-Kanälen und auf ihren Websites wieder ein mehrstündiges Programm, bestehend aus Konzerten, Talkrunden, Interviews und politischen Botschaften. Ausgewählte Inhalte werden außerdem erstmals auf OUTtv ausgestrahlt, das seit dem 28. Januar Teil von Amazon Prime ist**.

Szenegrüße aus der Republik

Nach einer Programmvorschau startet der Stream mit unseren „LGBT+ Greetings“: Szenesternchen, Drags, Künstler*innen, Politiker*innen und Diversity Netzwerke senden kurze Botschaften aus ganz Deutschland. Wir zeigen Interviews mit den lokalen CSD Vereinen.

Wo steht queerer Aktivismus in Deutschland, Polen und Ghana?

Im „Pride Talk“ und unterhalten uns mit Politiker*innen und Meinungsmacher*innen der Community unter anderem über zur Zeit wieder intensiv diskutierten Artikel 3 des Grundgesetzes. Es wird gefordert den Antidiskriminierungs-Artikel um die Merkmale sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität zu erweitern (männer* Dossier).

× Erweitern Vor einem Jahr startete die Kampagne „Grundgesetz für Alle” mit diesem Video-Teaser unter anderem bei „Pride Live“. Jüngst ist sie im Bundestag angekommen

Wir wagen außerdem einen Blick über den Tellerrand der deutschen LGBTIQ*-Szene hinaus und sprechen mit Aktivisten in Polen und im afrikanischen Ghana über die aktuelle Situation der Queers vor Ort. Erst kürzlich hat sich die Lage im homophob geprägten Ghana wieder verschlechtert, nachdem erstmals eine LGBTIQ*-Organisation gegründet und öffentlich aktiv geworden war (männer* Schwerpunkt Ghana).

Neue Coming-out Geschichten

In „My Roots“ erzählen Künstler wie Catherrine Leclery („Queen of Drags“), Daniel Noël Fleischmann („Tatort“) oder Christian Bojidar („Enfant Terrible“) von ihrer ganz persönlichen Coming-out-Story. Eines der meistgeklickten Formate bei „Pride Live“ 2020.

× Erweitern Coming-out Geschichten bei „Pride Live 2020“– du bist nicht allein!

Mehr trans* zeigen

Mit „Being Trans*“ ist in 2020 ein Format geschaffen worden, das transgeschlechtlichen Menschen zu mehr Sichtbarkeit verhilft. In der zweiten Ausgabe von Pride Live sprechen wir mit Brix Schaumburg („SUNNY - Wer bist du wirklich?“) über das ganz normale Leben als Trans*mann in Deutschland und wie es sich anfühlt seit Kurzem Vater zu sein (männer* Interview mit Brix).

× Erweitern Pride Live 2020: Deutschlands erste transsexuelle Kommandeurin der Bundeswehr, Oberstleutnant Anastasia Biefang, erzählt über ihre Transition

Für musikalische Unterhaltung sorgen dieses Mal Christopher aus Dänemark, L_TASHINA, Eli, Patric Scott und viele weitere Künstler.

Also, 16.5. im Kalender markieren für stream, connect, love!