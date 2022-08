Aktionsplan der Bundesregierung: Entwurf ist fertig!

Im Koalitionsvertrag wurde (zum dritten Mal) versprochen, erstmals einen bundesweiten Aktionsplan für Akzeptanz und Schutz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt aufzulegen. Und jetzt geht‘s los, schreibt der Queerbeauftragte Sven Lehmann:

Ich habe den ersten Entwurf an die Ministerien der Bundesregierung und die bundesweit tätigen queeren Verbände zur Abstimmung geschickt. Noch in diesem Jahr ist ein Beschluss darüber im Bundeskabinett geplant. Danach geht es an die Ausgestaltung, Priorisierung und Umsetzung der Maßnahmen in einem Dialog-Prozess zwischen Bundesministerien, Ländern und Conmunity.

Der Entwurf enthält 6 Handlungsfelder:

Rechtliche Anerkennung

Teilhabe

Sicherheit

Gesundheit

Stärkung von Beratungs- und Communitystrukturen

Internationales

Und überall gibt es eine Menge zu tun!

Alle Menschen sollen gleichberechtigt, frei, sicher und selbstbestimmt an der Gesellschaft teilhaben. Damit dies auch für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche sowie queere Menschen #LSBTIQ* möglich ist, sieht sich die Bundesregierung in der Verantwortung für eine aktive Politik gegen Diskriminierung und für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt.

Mit unserem Aktionsplan wollen wir Queerfeindlichkeit entschieden entgegenwirken und in allen Bereichen die Akzeptanz von LSBTIQ* fördern. Der Aktionsplan wird die Agenda für eine Politik des Respekts.

Auch fünf Jahre nach der Öffnung der Ehe erfahren LSBTIQ* täglich Diskriminierung und Ausgrenzung, bis hin zu Gewalt. Jeden Tag werden drei Menschen in Deutschland aufgrund ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Identität angegriffen – und das ist nur die Spitze des Eisbergs.

Wir sind in Sachen Gleichberechtigung und Akzeptanz weit gekommen, aber noch längst nicht weit genug. Von dem Aktionsplan verspreche ich mir einen fruchtbaren Arbeitsprozess zwischen Bundesministerien, Bundesländern und queeren Verbänden auf Augenhöhe. Ich freu mich drauf!