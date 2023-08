Antibiotika-PEP vor Zulassung

Drei von vier Studien haben gezeigt, dass eine direkt nach dem Sex eingenommene Dosis Doxycyclin das Risiko für eine Infektion mit Chlamydien, Gonorrhoe und Syphilis erheblich reduziert. Die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC wird wohl in Kürze eine Empfehlung für den Gebrauch dieser Methode für Hochrisikogruppen herausgeben. Obwohl noch nicht alle Langzeitfolgen erforscht sind.

Doxycyclin, wenn es nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr eingenommen wird, hat in klinischen Studien gezeigt, dass es das Risiko einer Infektion mit drei Krankheiten signifikant reduziert: Chlamydien, Gonorrhoe und Syphilis. Die führende US-Bundesgesundheitsbehörde, die CDC (Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten), ist dafür verantwortlich, eine Entscheidung über neue Empfehlungen zu treffen. Dabei muss sie sowohl die Notwendigkeit berücksichtigen, Epidemien bei Millionen von Amerikanern einzudämmen, als auch das Risiko einer erhöhten Antibiotikaresistenz.

„Innovation und Kreativität sind im Bereich der öffentlichen Gesundheit wichtig, und wir brauchen dringend neue Werkzeuge”,

sagte Jonathan Mermin, ein CDC-Vertreter, gegenüber AFP. Die Empfehlungen, die voraussichtlich diesen Sommer veröffentlicht werden sollen, werden wahrscheinlich nur auf diejenigen Gruppen abzielen, die am stärksten gefährdet sind: schwule Männer oder transgeschlechtliche Frauen mit früheren Infektionen. Während sich die Nachricht verbreitet, verschreiben bereits einige Ärzte das Antibiotikum zu diesem Zweck.

Malik, ein 37-jähriger Mann aus Washington, der seinen Nachnamen nicht preisgeben wollte, hat bereits zweimal auf ärztlichen Rat hin Doxycyclin zur Vorbeugung eingenommen, nachdem er ungeschützten Geschlechtsverkehr hatte – darunter einer mit einem Partner, der nicht darauf hingewiesen hatte, dass er sein Kondom abgenommen hatte.

Anstieg der Fallzahlen

Die Fälle der drei bakteriellen Infektionen nehmen seit einem Jahrzehnt zu und erreichten 2021 in den USA 2,5 Millionen. Dies liegt zum Teil daran, dass sich Infektionen durch vermehrten Kontakt verbreiten. Aber auch, weil Kondome immer weniger verwendet werden, seit die PrEP – ein Medikament zur Vorbeugung von HIV – sehr erfolgreich eingeführt wurde. Zudem müssen PrEPer alle drei Monate einen Test durchführen lassen, was dazu beiträgt, mehr Infektionen zu identifizieren.

Drei von vier Studien erfolgreich

Doxycyclin hat sich in drei von vier durchgeführten klinischen Studien als wirksam erwiesen.

„In sexuell übertragbaren Infektionen haben wir eine Reduktion um zwei Drittel festgestellt”,

sagte Annie Luetkemeyer, die eine US-Studie durchgeführt hat. Diese Studie wurde mit 500 Männern durchgeführt, die Sex mit Männern und transgeschlechtlichen Frauen haben. Die Wirksamkeit war gegen Chlamydien und Syphilis (-80% Infektionen) höher als gegen Gonorrhö (-55%). Die Nebenwirkungen waren gering. Weitere Studien müssen allerdings zeigen, welche Auswirkungen Doxycyclin auf andere Bakterien hat, z.B. in der Nase oder im Darm.

Antibiotikaresistenzen im Griff

Die Erweiterung des Zugangs zu Doxycyclin hat jedoch auch Bedenken ausgelöst: Es könnte eine Antibiotikaresistenz auftreten, insbesondere bei der schnell mutierenden Gonorrhö-Bakterie.

Erste Analysen dazu sind jedoch beruhigend. In der US-amerikanischen klinischen Studie verglichen die Forscher Proben dieser Bakterie aus Infektionen, die trotz Doxycyclin-Behandlung auftraten, mit Proben aus der nicht behandelten Gruppe. Die Rate resistenter Bakterien war zwar in der behandelten Gruppe höher, aber das könnte einfach bedeuten, dass das Antibiotikum gegen diesen resistenten Stamm weniger wirksam ist, nicht dass es ihn verursacht hat, erklärte Connie Celum, eine der Leiterinnen dieser Studie. Zudem, da Doxycyclin die Anzahl der Infektionen um die Hälfte reduzieren könnte, bedeutet dies auch halb so viele Personen, die mit dem normalerweise gegen Gonorrhö verschriebenen Antibiotikum (Ceftriaxon) behandelt werden müssen. Ärzte möchten die Wirksamkeit dieses Medikaments erhalten.

„Zusätzliches Werkzeug”

Malik ist froh, Doxycyclin als letzten Ausweg verwenden zu können, wünscht sich jedoch, dass mehr Männer bereit sind, Kondome zu benutzen. Seiner Meinung nach sind seit seinem Umzug von Südasien in die USA weniger Männer interessiert, ihn auf Dating-Seiten kennenzulernen, wenn er angibt, kein ungeschütztes Geschlecht zu wollen. Aber nach Stephen Abbott, einem Arzt in Washington, der Doxycyclin verschreibt und verwendet, ist es wichtig, Verhaltensänderungen zu berücksichtigen.

„Ich denke, die Ära der Prävention durch Kondome geht zurück”,

sagte er gegenüber AFP, „wenn ich mit Patienten spreche und weil ich zur PrEP-Community gehöre”.

Ein Vertreter einer kulturellen Organisation in London, der anonym spricht, berichtete von der raschen Verbreitung der Neuigkeiten über diese neue Behandlung, und er kauft jetzt selbst Doxycyclin auf dem Schwarzmarkt. Der 42-jährige Mann wünscht sich, dass auch das Vereinigte Königreich neue Empfehlungen übernimmt, um die Menschen besser über erforderliche Dosierungen zu informieren. Für die Forscherin Annie Luetkemeyer wird Doxycyclin nicht die einzige Antwort auf die Epidemie sexuell übertragbarer Krankheiten sein. Die Entwicklung eines Impfstoffs gegen Gonorrhö wäre nach wie vor sehr nützlich. „Aber ich bin optimistisch”, sagte sie, „ich denke, es ist ein zusätzliches Werkzeug.” *AFP/ia/la/rle/tmt