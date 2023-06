Welche Wirkung hat CBD auf den männlichen Körper? Die fünf wichtigsten Eigenschaften von CBD-Öl und Co.

CBD, also Teile der Hanfpflanze, rangieren in der Wahrnehmung vieler irgendwo zwischen legaler Droge und Superfood. Nichts der beiden Annahmen stimmt ganz und gar – doch was steckt denn nun hinter dem Hype rund um CBD-Blüten, CBD-Öle, CBD-Kristalle und -Extrakte?

× Erweitern Foto: RR Medicinals / Pixabay / CC0 CBD in den Alltag zu integrieren, kann eine positive Wirkung auf Geist und Körper haben. Mindestens fünf Wirkweisen von CBD-Produkten ließen sich schon beobachten

Diese Wirkung soll Cannabidiol auf den menschlichen Körper haben

CBD, als das Cannabidiol, das aus der Hanfpflanze gewonnen werden kann, ist noch zu wenig erforscht, um wissenschaftlich fundierte Daten über die Wirksamkeit liefern zu können. Aber: Hinweise darauf, wie CBD im Körper wirken kann, gibt es dennoch einige. Gewonnen wird CBD aus den Blättern oder Blüten der Hanfpflanzen. Allerdings bilden nur weibliche Hanfpflanzen CBD. Wissenschaftlern zufolge soll es die größte Konzentration in den Pollen der Pflanze geben. Per Destillation wird aus den getrockneten Blüten und Blättern CBD gewonnen. Vor allem die sogenannte CBD-CO 2 -Extraktion gilt als das schonendste und zugleich effektivste Verfahren, um CBD zu gewinnen. Unter geringem Druck und bei niedrigen Temperaturen kann eine besonders große Menge an Terpenen gewonnen werden, heißt es.

Doch zurück zur nachweisbaren, aber nicht wissenschaftlich belegbaren Wirkung. CBD ist der Teil der Hanfpflanze, der nicht berauschend wirkt. Erlaubt ist in Deutschland aktuell nur der Anbau von Hanfpflanzen, die weniger als 0,2 Prozent an THC enthalten. THC wäre berauschend und macht die Hanfpflanze damit zur Droge. CBD hingegen soll – so die Forschung – keine psychoaktive Wirkung haben. Eine Wirkung hat CBD dennoch. Diese Cannabinoide docken an den Botenstoffen im Körper des Menschen an. Ebenso können sie entzündungshemmend, schmerzstillend und beruhigend wirken. Darüber hinaus werden CBD-Produkte empfohlen, um Stress zu lindern, um für Entspannung zu sorgen, um Ängste zu lösen und sogar um antipsychotisch zu wirken.

Die fünf bekanntesten Wirkweisen von CBD auf den männlichen Körper und die männliche Psyche

Natürlich haben CBD-Produkte auch auf den männlichen Körper und die männliche Psyche die eben erläuterte Wirkung. Doch darüber hinaus gibt es auch noch deutlich detailliertere Wirknachweise in der Fachpresse, bei denen vornehmlich über die Männerleiden und die Wirkung von CBD auf eben diese gesprochen wird. Diese Wirkweisen soll CBD auf Männer haben können:

CBD kann den Stress reduzieren. Das Gefühl, als Mann weniger auf Unterstützung Dritter bauen zu können, schlägt sich auf die Fähigkeit nieder, mit Stress umgehen zu können. Diese Stressresistenz sei bei Männern weniger stark ausgeprägt. Zudem schlage sich Stress unmittelbar auf die Gesundheit von Körper und Geist nicht. CBD dockt zur aktiven Stressreduktion im männlichen Gehirn an und sorgt an dieser Stelle für Zufriedenheit und Ruhe.

Foto: RR Medicinals / Pixabay / CC0 Auch als Pflegeprodukte sind CBD-haltige Cremes mittlerweile sehr beliebt

CBD kann den Geist fit halten und die Laune ganz im Allgemeinen verbessern. Weniger Stress, dafür ein wacher Geist – das schlägt sich positiv auf die allgemeine Stimmung nieder. CBD sorgt – im Übrigen bei Männern und bei Frauen – dafür, dass der Körper Serotonin herstellt. Dieses Hormon reguliert die Laune, was auch bedeutet: Fällt der Serotoninspiegel ab, geht auch die gute Laune in den Keller. Positiv formuliert wird daraus die Erkenntnis, dass CBD als natürliches Antidepressivum zum Einsatz kommen kann. CBD kann sich positiv auf den Körper auswirken und beispielsweise Haarausfall vorbeugen. CBD stimuliert den Haarwuchs. Omega-3-, -6- und -9-Fettsäuren verhelfen den Haaren zu mehr Feuchtigkeit, was schnell sichtbar wird. Direkt auf der Kopfhaut aufgetragen, stimuliert CBD das Haarwachstum. CBD kann im Übrigen bereits helfen, bevor Geheimratsecken und die Glatze drohen. Der Blutfluss wird optimiert, die Haarfolikel erhalten gesunde Nahrung und Schadstoffe werden zerstört. In Kombination sorgt CBD so für einen gesunden Haarwuchs. Eine positive Wirkung soll CBD im Übrigen nicht nur auf der Kopfhaut haben, sondern auch überall dort, wo Hautgewebe ganz natürlich gepflegt werden soll. Akne, Ekzeme und sogar Psoriasis können so gepflegt werden.

Foto: RR Medicinals / Pixabay / CC0 Viele Sportler schätzen CBD für eine rasche Muskelregeneration