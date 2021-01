BUCH: „Im Park der prächtigen Schwestern“

Noch immer erleben Trans* Gewalt, werden umgebracht, verjagt, verspottet und zur Prostitution gezwungen. Harter Tobak, thematisiert in einem wunderbaren Buch.

Die 1982 in Argentinien geborene Autorin und Schauspielerin Camila Sosa Villada erzählt in ihrem unlängst beim Berliner Suhrkamp Verlag erschienenen Roman „Im Park der prächtigen Schwestern“ (im Original erschienen als „Las Malas (Tusquets Editores, Planeta de Libros, Buenos Aires)“) vom Zusammenhalt und dem Leid einer Gruppe von Trans*-Prostituierten in einem Park in Córdoba, der nachts „zur Wildnis“ wird.