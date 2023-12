Markus Gasser: „Wir waren nicht allein“

Ist ein Buch, das sich in Sachen HIV und AIDS mit den düsteren 1980ern beschäftigt ein Geschenk für Weihnachten?

Wir denken ja, denn Markus Gasser erzählt in seinem Roman „Wir waren nicht allein“, der Fortsetzung des Erfolgs „Auf meinem Weg zu dir“, äußerst fesselnd von dem Unglück, das Anfang der 1980er über die LGBTIQ*-Community kam.

Und von einer Liebe unter Männern in diesen schweren Zeiten. Und von der Liebe, die nicht immer an die Moral anderer anknüpft. Waren „die Schwulen“ denn selbst für diese sexuell übertragbare Krankheit verantwortlich? Heute wissen wir: nein. Doch damals zerbrachen an dieser Frage Freundschaften, eigentlich homophile Stars sagten aus Unwissen und Angst diskriminierende Sachen, Sex wurde verteufelt. Das kann #mensch sich heute gar nicht mehr richtig vorstellen. Und deswegen ist dieses Buch nicht nur gut, sondern auch wichtig. www.wirwarennichtallein.com

Ende der Woche erscheint hier auf männer* ein Interview mit dem Buchautor. Mehr Features ähnlicher Art findest du auf @blu_germany.