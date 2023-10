Elftausend Jungfrauen – der König kommt

× Erweitern Bild: Ralf König Mann, Bart, Sex

Foto: VVG Köln Ralf König Der Wahl-Kölner Autor und Zeichner Ralf König ist dank Comics wie „Konrad und Paul“, „Vervirte Zeiten“ und „Dschinn Dschinn“ einer der bedeutendsten schwulen Sympathieträger und der wohl wichtigste Chronist der deutschen LGBTIQ*-Bewegung

2012 erschien der Comic „Elftausend Jungfrauen“ über die keusche und heilige Prinzessin Ursula, die um 300 nach Christus mit ihrer sehr großen Clique gen Rom aufgebrochen sein soll, um den Papst zu treffen.

Ein Buch, das die Fans von Ralf König bis heute begeistert. Und (auch) deswegen reist der König (wie einst die Kaiser) durch Deutschland, um daraus vorzutragen. Ein Muss für alle Freunde queerer Kultur!

Am 24. Oktober ist der Künstler in der Kulturkirche Nippes („Elftausend Jungfrauen“, Köln), vier Tage später, am 28. Oktober, im Berliner BKA Theater („Elftausend Jungfrauen“), am 31. Oktober ist wieder Köln dran (Ralf König und Markus Barth in der Comedia), Hamburg wird am 24. November besucht (auch zusammen mit Markus Barth im Centralcomitee) und am 26. November bekommt Dortmund eine dicke Ladung Ralf König: „Zarter Schmelz – Eine Lucky Luke Hommage“ im schauraum Comic + Cartoon. www.ralf-koenig.de