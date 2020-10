Wir brauchen Männer wie ihn

× Erweitern Fotos: M. Rädel Günther Krabbenhöft

Günther Krabbenhöft Vor wenigen Wochen erschien sein Buch „Sei einfach du!“

Günther Krabbenhöft ging in Zeiten von Social Media als „Hipster Opa“ in die noch junge virtuelle Geschichte ein. Er ist aber mehr als das. So amüsant dieser Titel für den „unfreiwilligen Influencer“ auch ist.

Geboren 1945 in der Provinz bei Hannover, zog es den gelernten Koch Günter Krabbenhöft 1968 nach Berlin, er heiratete, wurde Vater und war schon Anfang der 1980er einer der ersten Mitglieder des Vereins „Schwule Väter“.1994 hatte Günther Krabbenhöft dann im Fernsehen bei Alfred Biolek sein bundesweites Coming-out – an der Seite seiner Tochter und Ex-Frau.

Seine Liebe zu Techno, Rave und Elektro entdeckte er erst mit ca. 70, im selben Jahr, 2015, ging es auch so richtig los mit dem Kult um den liebenswerten und immer höflichen Queer.

Foto: M. Rädel Günther Krabbenhöft und Thomas Götz von Aust Günther Krabbenhöft und Thomas Götz von Aust 2019

Ein Schnappschuss in Kreuzberg, das Bild ging viral, man beachtete ihn, er selbst wurde zum Thema, seine Person zum Star. Schwule, queere Sichtbarkeit und Lebensfreude, gepaart mit entspannter Weisheit. Seinen über 100.000 Followern auf Instagram bietet Günther Krabbenhöft mehr als bloße Angeberei, das überlässt er anderen.

„Ich habe einen eigenen Stil, den ich gerne trage, da ist Mode, also sind die aktuellen Modeströmungen nie so das Thema“, verriet er uns einmal im Interview. „Wer mich sieht, lächelte meist oder zeigt mir „Daumen rauf“ ...“

Foto: M. Rädel Britt Günther und Krabbenhöft Stilvoll in Berlin-Mitte: Britt Kanja und Günther Krabbenhöft 2016

Günther sorgt für lebenbejahende Impulse und er nimmt einem die Angst vorm Alter. Denn es gibt sie kaum, die schwulen und queeren Vorbilder, wenn man die 40 erreicht hat, denkt man schon mal drüber nach, was sein wird, wenn man 45, 50 oder auch 60 und 70 Jahre alt sein wird. Günther entspannt und das einfach durch sein Sein. Danke. 2016 etwa wurde er von einem Magazin zu den „100 bestangezogenen Männer in Deutschland“ gewählt. Mit 71.

Foto: Manolo Ty / www.manoloty.blogspot.com Günther Krabbenhöft

Unlängst erschien sein Buch „Sei einfach du! Zum Jungsein bist du nie zu alt“, das auf über 170 Seiten erfreut, informiert und erhellt.

„Nie hätte ich gedacht, dass ich eines Tages ein Buch schreiben würde. Früher hätte ich nicht für möglich gehalten, dass sich jemand dafür interessiert, was mich antreibt und bewegt. Genau das passiert mir mittlerweile täglich“, so Günther in seinem Buch. „Dein Leben ist kompliziert, der Alltag strengt dich an, noch dazu willst du es allen recht machen. Da bleibt die Lebenslust wie von selbst auf der Strecke? Glaubst du das? Dann vergiss alles Negative, was du über dein Leben denkst. Hör nicht hin, wenn man dir einredet, dass du auf der großen Party des Lebens immer nur ein Mauerblümchen sein wirst. Glaub an deine ganz persönlichen Wünsche und Träume.“

