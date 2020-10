Magnus Hastings: Bilder der Community

× Erweitern Foto: www.magnushastings.com Bethany Meyers und Nico Tortorella

Am 24. November erscheint „Rainbow Revolution“ mit Bildern von unter anderem Boy George, Nico Tortorella und Bethany Meyers. Ein Buch, das zeigt, wie vielfältig unsere weltweite Community ist!

Durch die Corona-Pandemie ist das Szeneleben eingefroren, mach einer denkt sogar schon an Zustände wie in den 1980ern, als Aids ungehemmt wütete, und die Community erstarrt war in Angst und Trauer.

Aber damals wie heute gibt es Aktivist_innen, Kämpfer_innen und Künstler_innen, die einem Mut machen.

Sei es durch ihr Sein, etwa auf Instagram, Facebook, YouTube sowie in Büchern und im TV, durch ihre Musik wie etwa bei Sam Smith und Boy George oder durch ihre Kunst, wie bei Magnus Hastings. Auf 176 Seiten sorgt der englische Fotograf, der in London aufwuchs, für queere Sichtbarkeit und beim Leser für pure Lebensfreude. Express yourself! #Madonna

„Stolz, verspielt, trotzig und vielfältig, die kraftvollen Bilder und Individuen in diesem schönen Band repräsentieren die Stärke, die man bekommt, wenn man weiß, wer man ist und das auch ausdrückt“, so Magnus Hastings. Gut zu wissen: Elton John ist Fan und Kunde.

