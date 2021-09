Outdoors: „Mein schwules Auge“ 2021

× Erweitern Fotos / Grafik: Ron Amato, Kyle Kupres, Rory Midhani Mein schwules Auge 2021

Mein schwules Auge 2021

Die Corona-Pandemie hat das Leben aller Menschen auf den Kopf gestellt. Und queere, schwule Menschen waren besonders und vor allem noch einmal anders betroffen: Ihre Safe Spaces waren geschlossen.

Barbesuche, Cruising oder Partys mit der Wahlfamilie waren nicht mehr möglich. Und wenn, dann grübelte man mehr und mehr, ob das denn nun richtig sei. Während dieser Zeit entstand bei Künstler und Kurator Rinaldo Hopf und Fotograf Fedya Ili die Idee zum neuen „Mein schwules Auge“. Und die beiden Queers entschlossen sich, die Community dort abzuholen, wo man sie findet: Outdoors – der Untertitel des neuen Werks des jährlich erscheinenden Buchs.

„Wir müssen uns immer noch mit der Pandemie und deren Folgen und Verlusten befassen. Dieser Band möchte einladen, wieder nach draußen zu gehen und das Leben zu feiern, in der Realität, in der Fantasie, in der Erinnerung“, verraten die beiden Künstler dazu schriftlich. „So finden sich hier Bilder und Texte zum Thema Cruising und Sex in Parks, an Pools und Stränden, beim Wandern und Reisen, Sportswear und FKK in der Sommerhitze und last but not least eine große Überraschung im kühlen Dunkel einer römischen Basilika.“

× Erweitern Foto: M. Rädel EVA ADELE Schon Jahre vor dem Siegeszug der (wichtigen) Gender-Debatte durchbrachen EVA & ADELE Hetero-Geschlechter-Stereotypen, indem sie sich einander anglichen. Beide glatzköpfig, beide dressed to impress in schicker Kleidung, die der Mainstream eher dem „schönen Geschlecht“ zuordnen würde. Passend dazu ihr Slogan: „Over the Boundaries of Gender“. Wegweisend, die zwei.

Das Buch „Mein schwules Auge / My Gay Eye 18“ ist wie immer zweisprachig und wartet mit Text- und Bildbeiträgen von unter anderem Ron Amato, Neil Curtis, EVA & ADELE, Slava Mogutin, Rory Midhani, Kyle Kupres und Daniel M. Schmude auf. www.mygayeye.com