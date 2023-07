×

Foto: Tim Lienhard Tim Lienhard Die Tagebücher des Tim L.

Aus dem Schwarzwald in die große Welt! Das Buch „PARADIESfrüchte – 100 Texte aus meinen 500 Tagebüchern“ gewährt Lesenden einen intimen und unterhaltsamen Blick (auch die collagierten Tagebuch-Einbände werden zu sehen sein) in das spannende Leben des kreativen Wahl-Berliner Queers, der 1960 in Villingen-Schwenningen geboren wurde und nun international wirkt. Für uns hatte der Filmschaffende Tim Lienhard Zeit für einen Chat.

Nach Film und TV nun noch ein Buch. Und dann noch eine Art „Best of“ aus deinen Tagebüchern. Worauf können wir uns freuen? Auf herrlich mondäne Beobachtungen eines Kosmopoliten, teils philosophische Reflexionen und kleine Geschichten aus urbanen Paradiesen, die wie Luftblasen schillern. 100 kleine Texte, leicht und schnell zu lesen aus meinen insgesamt 500 Tagebüchern. Texte über fröhliche Konsumenten im Palais Royal in Paris, hippe Modemacher in Zürich, eitle Schönheiten auf Ibiza, alles Darsteller einer menschlichen Komödie.

Wer soll das Buch lesen? Diejenigen, die Lust auf gehobenen Klatsch haben (Begegnungen mit Modemacher Hedi Slimane, Kultikone Patti Smith, Filmemacher Peter Greenaway und anderen …), die angeregt werden wollen, ein bisschen über Sprache und Schönheit zu philosophieren. Lebenslustige Menschen mit einem Sinn für Paradiese und die Früchte daraus.

Du bist ziemlich schrill in der Klubwelt unterwegs. Gab es da schon einmal gefährliche Situationen auf dem Weg dorthin? Ich nehme immer ein Taxi und werde meist von sehr lieben Freunden begleitet! Weil ich weiß, dass Transitstrecken und öffentliche Räume durchaus sehr gefährlich sein können für jeden und jede, der/die nicht ins Bild der Masse passt!

Wo trifft man dich in den nächsten Wochen? Vor allem in Berlin, ab Mitte August auf Ibiza und im September an der Côte d’Azur.

*Interview: Michael Rädel www.timlienhard.de