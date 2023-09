Noch ein PENIS-Buch. Aber etwas anders …

× Erweitern Foto: www.istock.com / tenkende

Nicht voyeuristisch, nicht kunstvoll, nicht lustig, nein, eher wissenschaftlich und informativ nimmt sich das „Gut aufgestellt. Alles über den Penis“-Buch dem Phallus an. Dem „besten Stück des Mannes“?!

Ein Körperteil, das zu rund 40 Millionen Menschen in Deutschland gehört. Und trotzdem weiß #mensch gar nicht so viel darüber. Dieses Buch will das ändern. Geschrieben wurde „Gut aufgestellt. Alles über den Penis“ von dem queeren Berliner Autoren Oliver Stöwing und dem Kölner Mediziner und Blogger Volker Wittkamp.

„Dieses Buch will unverkrampft und mit Humor aufklären: Wie funktioniert ein Penis? Und wieso funktioniert er manchmal nicht? Wie bleibt er fortpflanzungsfähig, und was kann man tun, wenn er es nicht ist?“, verrät der herausgebende Verlag dazu. Richtig guter Lesestoff, unterhaltsam, informativ und abwechslungsreich. So kann #mensch sich dem Dödel also auch nähern, wunderbar. Ein sicherlich außergewöhnliches Geschenk für dich oder deine (Wahl-)Familie!

Oliver Stöwing, Volker Wittkamp: „Gut aufgestellt. Alles über den Penis", ISBN: 978-3-492-06457-6