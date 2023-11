Andy Warhol! Advent! Weihnachten!

Der Weihnachtsmann hat bald wieder seine große Zeit, die Mär, Coca-Cola hätte ihn erfunden, hält sich beständig und auch der Nikolaus (er trägt eine Bischofsmütze!) wird gerne mit ihm verwechselt.

Und ist nicht Mariah Carey jetzt Mother Christmas? So viel (fast möchte ich sagen babylonische) Verwirrung überall. Höchste Zeit, dass einmal aufgeklärt wird.

„XMAS – Das Weihnachtsbuch“ (ISBN 978-3-03876-264-5) vom Midas Verlag bietet über 200 herrliche Bilder von unter anderem Sandro Botticelli, Grandma Moses, Beatrix Potter, Norman Rockwell sowie Andy Warhol und viele, viele spannende und unterhaltende Informationen auf insgesamt 240 Seiten.

Foto: midas.ch Wham! George Michael

„Die Ursprünge von Weihnachten liegen in der Feier der Geburt Christi am 25. Dezember“, verrät der Verlag. „Zu den wichtigsten Themen gehören der Advent und die Geburt Jesu Christi, der Weihnachtsbaum und der Weihnachtsschmuck, das Schenken und das Singen von Weihnachtsliedern, klassische Weihnachtsfilme und festliche Musik“. Und eben Kunst in allen Formen. Sei es Popmusik von unter anderem Wham!, Sarah Connor, Mariah und Boney M. oder Pop-Art und natürlich Cola-Werbung.