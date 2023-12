Wichtig: The Bob Mizer Foundation

Foto: Bob Mizer Bob Mizer erlangte mit den Fotos und Filmen, die er für seine 1945 gegründete Agentur „Athletic Model Guild“ schuf sowie mit dem 1951 erstmals erschienenen „Physique Pictorial“, Amerikas erstem sich zu schwuler Sexualität bekennenden Magazin für Körperkultur, den Status einer Legende.

Schwule, queere Sichtbarkeit war einst illegal, #mensch kam ins Gefängnis, ins Zuchthaus. Und das war nicht nur vor vielen Jahrhunderten oder im 20. Jahrhundert bei den Nazis so, das war noch nach dem 2. Weltkrieg in der ach so aufgeklärten und toleranten westlichen Welt so. Dort haben wir es jetzt natürlich besser.

Als Bob Mizer (27. März 1922 – 12. Mai 1992) seine Kunst an den Mann brachte, war dies ein Wagnis, das er oft genug mit der Justiz klären musste, um es mal milde zu formulieren. Die The Bob Mizer Foundation will seine wichtige Kunst, seinen schwulen Aktivismus am Leben erhalten.

Zum einen, weil #mensch das Hier und Jetzt nur verstehen kann, wenn er die Wurzeln, den Ursprung kennt, zum anderen, weil die Bildwerke auch heute nichts an Erotik und Sinnlichkeit eingebüßt haben. Die Bob Mizer Foundation, Inc. ist davon überzeugt, „dass die umstrittensten Kunstwerke für den Fortschritt der Gesellschaft am wichtigsten sind.“ Das sehen wir genau so. Wer will, kann diese queere Organisation unterstützen: www.bobmizer.org