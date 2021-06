2004 ein Paukenschlag, heute ein Klassiker

× Erweitern Foto: TVNOW / © 2004 Showtime Networks The L Word Themen wie künstliche Befruchtung, lesbische Elternschaft, aber auch Drogenmissbrauch verpackte in bester Serien-Optik

Foto: TVNOW / © 2004 Showtime Networks Inc. All Rights Reserved. Die mochte man: Kit Porter (Pam Grier)

Wieder da! Auf TVNOW ist die erste Staffel der für einen „Primetime Emmy“ nominierten Serie „The L Word: Wenn Frauen Frauen lieben“ ab dem 29. Juni verfügbar, weitere Staffeln folgen. „The L Word: Generation Q“ ist bereits zum Streaming im Angebot.

Es war eine Art „Sex and the City“ ** nur eben mit Geschichten einer queeren Clique, bestehend aus lesbischen, heterosexuellen, transsexuellen und bisexuellen Frauen. Und nicht so klischeebeladen wie die dann doch recht heterosexuelle Serie „Sex and the City“, die 1998 in den USA startete und 2004 (erstmals) endete.

„Endlich mal eine gut gemachte, unterhaltsame und erotische Lesbenserie!“, frohlockte die Community überraschend einstimmig, als „The L Word“ in Deutschland auf Sendung ging, jetzt kannst du sehen, warum ... www.tvnow.de

** Diese Serie kommt wieder! Ohne Samantha, aber mit neuen Folgen. Gerade wird an der auf der Original-TV-Serie und dem Buch basierenden Nachfolgeserie „And Just Like That“ gearbeitet, so HBO Max, der Streamingdienst von Warner (wir berichteten).