Claudia Roth gratuliert – 40. „Schwule Filmwoche Freiburg“

Freiburg Freiburg ist eine alte und schöne Schwarzwald-Stadt voller queerem Leben, ganz nah an Frankreich gelegen

Claudia Roth, Kulturstaatsministerin, gratuliert der SFF mit einem Video

Vom 1. bis zum 8. Mai wird die pittoreske Universitäts- und Lifestylestadt Freiburg am Schwarzwald wieder zum Schmelztiegel aller Filmliebenden der Region. Die „40. Schwule Filmwoche Freiburg“ (SFF) lockt wieder in den Breisgau!

Ganz genau: ins Kandelhof Kino im Stadtzentrum der Stadt mit dem weltberühmten Münster. Fernab jeder Bollenhut- und Auerhahn-Romantik bekommen Freund*innen queerer Filmkunst hier ein umfangreiches Programm geboten.

Freiburg queer Das auch queere UC Café befindet sich im Herzen der Student*innenstadt

„Die SFF zeigt schwule Filme aus der ganzen Welt. Fremdsprachige Filme werden üblicherweise in der Originalfassung mit deutschen, seltener mit englischen Untertiteln vorgeführt. Einzelne Filme laufen in deutscher Synchronfassung“, verrät das Team dazu auf seiner Homepage über das Festival. „Die SFF wird komplett von ehrenamtlichen Mitarbeitern getragen. Neben einer Website entwerfen die Ehrenamtlichen jährlich ein Programmheft und ein Plakat. Finanziert wird die SFF durch die institutionelle Förderung des Kulturamtes der Stadt Freiburg im Breisgau sowie von Sponsor*innen, durch Eintrittserlöse und Spenden.“

Freiburg, Historisches Kaufhaus und Münster 1985 ging die „Schwule Filmwoche Freiburg" an den Start, um schwulen Filmen eine Chance zu geben

Die erste Freiburger Filmwoche aus und für die LGBTIQ*-Community gab es Mitte der 1980er, zwölf Jahre später wurde die „Schwule Filmwoche Freiburg“ dann in einen eingetragenen Verein überführt. Seit 1997 sorgt der Hand in Hand mit der Stadt und all den Mitarbeiter*innen im Ehrenamt für queere Sichtbarkeit und Kunst. Auch wir gratulieren zu vier Jahrzehnten LGBTIQ*-Sichtbarkeit und queerer Kultur! Mehr Informationen bekommst du hier: schwule-filmwoche.de. Mehr ähnliche Features findest du hier: www.instagram.com/blu_germany.