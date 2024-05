Queere Sommer-Filmreihen im TV

×

Der Eröffnungsfilm von „rbb QUEER" ist „Blue Jean"

Expand Foto: Arsenal Film schwul, Liebe, Männer, „Das Blau des Kaftans“ „Das Blau des Kaftans“ läuft beim WDR am 18. Juli

Am 20. Juni starten die TV-Sender rbb, BR, WDR und ONE ein umfangreiches Filmangebot, das Filmkunst „jenseits der Hetero-Norm“ zeigt. Sichtbarmachung ist wichtig, denn wer nicht sichtbar ist, wird von der Gesellschaft schnell vergessen und ausgegrenzt. Auch Salzgeber aus Berlin ist mit seinen Filmen dabei.

Der Berliner Sender rbb hat schon seit 2018 „rbb QUEER“ im Programm, 2022 kam dann Bayern mit an Bord („BR Queer“), der WDR stieß letztes Jahr dazu. Eine sehr schöne Entwicklung! „Besonders erfolgreich waren die Reihen in der ARD Mediathek, wo die Filme 2023 insgesamt über 2,6 Millionen Abrufe erzielten. 2024 erweitert erstmals ONE mit ONE QUEER das Filmangebot in den ARD-Programmen und in der Mediathek“, wird dazu ergänzend schriftlich verraten. Bis zum 25. Juli werden insgesamt einundzwanzig Filme und zwei Serien gezeigt, darunter auch elf deutsche Erstausstrahlungen. Mensch muss allerdings lange aufbleiben, um das Angebot im TV sehen zu können: Denn das BR Fernsehen zeigt vom 20. bis 25. Juli die Kunst jeweils donnerstags ab 23:15 Uhr, das rbb Fernsehen vom 18. Juli bis 29. August jeweils donnerstags ab 23:30 Uhr, der WDR zwischen dem 11. Juli und 29. August donnerstags ab 23 Uhr und ONE vom 13. Juli bis 10. August ab 21:40 Uhr immer freitags und samstags. Gut zu wissen: Nach der Ausstrahlung im TV stehen die Filme und Serien dann jeweils für 30 Tage in der ARD Mediathek zur Verfügung.

Expand Foto: M. Rädel Bodensee, Alpen Die Filme und Serien bringen Queerness auch in die bayerische Provinz und machen Mut zur Sichtbarkeit

Der Film „Der Schwimmer“ (großes Bild ganz oben, mehr zum Film hier) wird am 27. Juni im BR gezeigt. „BR QUEER gehört längst zu den Highlights des Sommerprogramms des Bayerischen Rundfunks. Über 2,6 Millionen Abrufe für die vom rbb initiierte Reihe in der ARD Mediathek im letzten Jahr belegen eindrucksvoll, wie sehr das Publikum diese Gemeinschaftsinitiative schätzt und wie erfolgreich eine gemeinsame Kraftanstrengung innerhalb der ARD sein kann. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir auch in diesem Jahr wieder dabei sind und über Sender-, Landes- und Mediengrenzen hinaus sorgfältig kuratiertes Programm für alle Menschen anbieten – 2024 sind es nun schon 21 herausragende Filme sowie zwei starke Serien, die spannende und authentische Geschichten aus queeren Lebenswelten erzählen“, so BR-Programmdirektor Kultur Björn Wilhelm. Eine wirklich schöne Sache. Und sehr wichtig!

