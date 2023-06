Gerüchte und Fakten zu „RuPaul’s Drag Race Germany“

In den nächsten Wochen wird auf dem Streaming-Sender Paramount+ und im TV (wohl) bei MTV der deutsche Ableger des Glamour-Dragqueen-Wettbewerbs „RuPaul's Drag Race Germany“ starten.

Nach unseren Informationen wird die Show von der wortgewandten queeren HIV-Aktivistin Barbie Breakout moderiert werden, mit dabei sollen unter anderem Dragqueen Kelly Heelton (kleines Bild rechts, auch im Bild zu sehen: Erotik-Stern Tim Gebert (rechts)) und Sängerin Nikita Vegaz (großes Bild ganz oben) sein, wie uns zwei Insider*innen telefonisch und bei einem Treffen in Berlin verrieten.

„Bei Drag Race geht es um universelle Themen wie Liebe, Selbstdarstellung und Akzeptanz – und es gab nie einen wichtigeren Zeitpunkt als jetzt, um diese Ideen international zum Ausdruck zu bringen. Dank Chris McCarthy, Nina L. Diaz und ihrem unglaublichen Team bei MTV Entertainment Studios ist es uns eine Ehre, unsere Mission fortzusetzen, die Kunst des Drag in verschiedenen Sprachen und Kulturen auf der ganzen Welt zu präsentieren“, Fenton Bailey und Randy Barbato, CEOs der Produktionsfirma World of Wonder