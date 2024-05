Alles neu bei prideART – Henning von Berg

×

× Erweitern Foto: Sakis von Berg Henning von Berg, prideART Enorme Popularität erreichte der gebürtige Hannoveraner Henning von Berg um die Jahrtausendwende auch außerhalb der Szene als Co-Initiator des Aktfoto-Projekts Naked Berlin im Deutschen Bundestag.

Expand Bild: Markus Hoffmann-Achenbach – „weRpride“

Henning von Berg ist einer der Künstler*innen, die bei prideART gemeinsam Ausstellungen organisieren und auch Atelierräume vermieten. Durch prideART wurde Berlin-Lichterfelde zum Ort der Kunst! Und es gab auch Veränderungen beim Verein.

prideART hat sich personell neu aufgestellt, was ist nun anders? In der Anfangszeit lief bei prideART organisatorisch vieles eher ruckelig. Das neue Team setzt bei der Verwaltung auf Professionalität und Effizienz.

Expand Bild: Michael Rietzler – „Perspektive“ prideART

Äußerst wichtig sind solide Finanzen und transparente Abläufe. Keine Alleingänge und Sonderkonditionen, sondern demokratisch abgestimmte Prozesse und vor allem der Grundsatz: Alle Mitglieder haben gleiche Rechte! Die konzeptionelle Ausrichtung verändert sich zu mehr Inklusion. Der Verein bleibt weiterhin eine queere Gründung, aber dem Zeitgeist entsprechend öffnen wir uns noch bewusster für queer-friendly Input. Offen für wirklich alle Geschlechtsidentitäten, Altersgruppen, Nationalitäten und Ethnien. Durch intensive Neuordnung der Räume stehen jetzt erfreulicherweise etliche neue Atelier-Zellen zur Verfügung. Auch durch die aktuellen Neuvermietungen konnte so der Frauenanteil auf rund vierzig Prozent angehoben werden. Übrigens, derzeit sind wieder zwei Atelier-Zellen frei (Preis: 235 Euro/Monat). Kreative Mieter gesucht! Künstlerisch wollen wir raus aus der Nische. Kunst sollte nie einengen, sondern breit aufgestellt sein. Bunte Kreativität ist erwünscht. Diversität ist künstlerisches Programm.

Wenn #mensch bei euch mitmachen will, wie geht das? Der Künstlerverein prideART Berlin e. V. ist mittlerweile gemeinnützig organisiert und agiert ohne Gewinnerzielungsabsicht. Eine Mitgliedschaft gibt’s für nur 10 Euro/Monat. Bitte einfach das Bewerbungsformular ausfüllen. Durch die demokratische Organisation der jährlichen Mitgliederversammlungen sowie der monatlichen Stammtische sollen sich alle Teilnehmenden aktiv mit einbringen. Der ehrenamtliche Vorstand erledigt die juristischen und betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten. Um die weiteren Aufgaben kümmern sich Fachgruppen (Ausstellungen, Verwaltung, Homepage/Shop, Presse), in denen mitgearbeitet werden soll. Wenn man/frau das queere Kulturprojekt finanziell unterstützen möchte, gibt es Fördermitgliedschaften schon ab 120 Euro. Grundsätzlich gilt: JEDE:R ist willkommen, die/der unsere künstlerischen und ethischen Grundsätze teilt.

Woran arbeitet ihr gerade? Im Pride-Monat Juli heißt die Ausstellung „INTERSECTIONAL 6.0“ (Stolz und Vorurteil, 18. – 28.7.). Derzeit läuft dazu der OPEN CALL. Einsendeschluss ist der 9. Juni. (prideart.shop/opencall/intersectional-6-0-stolz-und-vorurteil) Kreative Talente sind herzlich eingeladen! Unser Kuratoren-Team steht bereit, um aus den Bewerbungen erneut eine bunte und vielfältige Auswahl zusammenzustellen. Die regelmäßigen prideART-Ausstellungen präsentieren dann rund fünfzig Künstler aus aller Welt mit über 200 Werken. Manche der jeweils gebundenen Kataloge sind bereits zu begehrten Sammlerstücken avanciert. Bei den Vernissagen und beim Gartenfest tummeln sich 200 bis 300 vergnügte Besucher und genießen die entspannte Atmosphäre mit Musik/Performance und inspirierender Kunst.

Expand Foto: M. Rädel The Knast

Das Hotel hat nichts mit euch zu tun, richtig? Der historische Gebäudekomplex des ehemaligen Frauengefängnisses Lichterfelde umfasst mehrere Bauteile. Im Haupthaus befindet sich das ungewöhnliche Hotel The Knast. Derzeit wird das schicke Boutique-Hotel noch aufwendig renoviert und stylish ausgestattet. Die Eröffnung ist schon sehr bald. Der Kuppelsaal mit Cocktailbar und das Restaurant mit Terrasse sind bereits offen (Alter 18+). Im grünen Garten direkt daneben steht der riesengroße Atriumtrakt, in den sich der Künstlerverein prideART einmieten konnte. Um einen Lichthof herum gruppieren sich auf drei Geschossen rund vierzig ehemalige Zellen, von denen ein Dutzend als Ateliers vermietet werden. Einige Mieter nutzen ihren Raum als Arbeitsstudio, andere zeigen fertige Werke in ihrem Showroom. Insgesamt bietet die gepflegte Anlage mit den Gemeinschaftsflächen wie Lichthof und Garten herrlich viel Platz. Regelmäßig gibt es Führungen.

Im Juni bist du in Griechenland, was zieht dich in die Hitze? Seit 25 Jahren verbringe ich die Wintersaisons im sonnigen California und Florida. Angenehm warm und nie zu heiß, fast täglich perfektes T-Shirt-Wetter. Die Familie meines Ehemannes Sakis stammt von einer griechischen Insel. Zum Geburtstag im Juni schenkt mir mein Schatz eine Mittelmeer-Kreuzfahrt, anschließend wollen wir zwei Monate lang Griechenland erkunden. Hoffentlich erleben wir keine Waldbrände, sondern allenfalls Sonnenbrände. Im Herbst genießen wir immer gern das quirlige Berlin mit viiiiiiiel Kultur und buntem Herbstlaub, bevor es im Winter wieder über den Großen Teich zu den Swimmingpools ins milde CA und FL geht.

*Interview: Michael Rädel

prideART.eu, Mitgliedschaft: wp.prideart.eu/mitglied-werden-bei-prideart-berlin-e-v, Open Call: prideart.shop/opencall/intersectional-6-0-stolz-und-vorurteil, Fragen: Info@prideART.eu

