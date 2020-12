Technolektro-Mode-Kurt

Als eines der ersten Magazine berichteten wir von blu / männer* über das avantgardistische Underground-Modelabel KURT PRYNNE. Jetzt gibt es Neuigkeiten. Und Bewegtbild.

„Wir freuen uns sehr, dieses neue Projekt zu teilen, zu dem auch unsere erste Zusammenarbeit mit einem Musikproduzenten gehört“, so Kurt von KURT PRYNNE via E-Mail. „Nach einem Jahr beschlossen wir, unserem Alter Ego Kurt ein Gesicht zu geben und in einer Minute die unangenehmen Wahrheiten zusammenzufassen, die seinen Charakter geprägt haben“, so der Designer und Labelchef.