Chill-out-Kopfkino mit Basile3s „43°C“

Am 31. Mai erscheint ein wahrlich ungewöhnliches, sehr experimentelles und sehr hörenswertes Elektro-Album: „43°C“ von des französischen Musikers und Producers Basile3, einst Teil der Gang Fatale aus Manchester.

Das neue Werk ist allerdings kein 08/15-EDM-Wumms, sondern wirklich ausgeklügelte Musikideen, mal wild, mal sphärisch umgesetzt. Und immer anders als vergleichbare Musik. Wobei, das großartige My Window (feat. Lucy Sissy Miller)“ erinnert ein kleines bisschen an „Little Fluffy Clouds“ von The Orb. Zumindest würden die beiden (sich sehr unterschiedlich entwickelnden Lieder) recht gut zusammenpassen in einer Playlist. Unsere Anspieltipps auf „43°C“ sind unter anderem das verträumte „Air Quality“, das Chill-out-Stück „Sirens (feat. Thelma Cappello)“ sowie „4Friends“, das nach House klingt, ohne House zu sein.

Seine Einflüsse seien „Rhythmen des britischen Post-Dubstep, die düstere Atmosphäre von südamerikanischem Rap sowie Klubmusik und die Sentimentalität des R'n'B“, wie der Künstler verrät. Mit dem Musiker Gaspar Claus (hier erfährst du mehr) hat er übrigens auch schon zusammengearbeitet! infine-music.fanlink.tv/Basile3_PL, www.instagram.com/basile3__, infine-music.com