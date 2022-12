Adam Lambert: Cover-Album kommt

Unsere Anspieltipps sind unter anderem „West Coast“ von Lana Del Rey und „Do You Really Want to Hurt Me?“ von Culture Club

Der international gefeierte Sänger ist eine der ganz großen Queers im Musikbusiness, immer gut für eine Überraschung und vor allem ein großartiger Künstler. Im Februar 2023 erscheint sein neues Album „High Drama“ und das versammelt lauter Lieblingslieder des Sängers.

Zum Beispiel „I Can‘t Stand the Rain“, das 1978 durch Eruption zum Welthit wurde (im Original von Ann Peebles), „Holding Out for a Hero“ von Bonnie Tyler und auch „Mad About the Boy“ von Dina Washington. Dieser Klassiker wird auch in dem 2023 anlaufenden Film „Mad About the Boy — The Noel Coward Story“ über das Leben des Noël Coward (ein schwuler Schauspieler, Schriftsteller und Komponist, 1899 – 1973) zu hören sein, der in den Kinos startet.