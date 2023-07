ALLE FARBEN macht's mit durex

Der Berliner DJ und Musiker Alle Farben hat sich mit dem Kondomhersteller durex ** zusammengetan, um sich „für sexuelle Selbstbefreiung und eine Welt der sexuellen Sicherheit und Freiheit“ einzusetzen.

Und das tut er mit einem neuen House-Track: „Intersexion“! Das klasse Video ist unten zu sehen, und live ist das starke Lied auf den Prides etwa in Köln und Berlin sowie auf Musikfestivals mit Alle Farben zu genießen.

„Das freie Leben und Erleben der eigenen Sexualität ist ein enorm wichtiger Bestandteil der sexuellen Gesundheit. Als FAQ YOU klären wir täglich Jugendliche in diversen Formaten auf und unterstützen sie dabei, ein gesundes Leben zu führen. Gemeinsam mit unserem langjährigen Partner Durex, setzen wir im Rahmen der CSDs in Köln und Berlin ein besonders starkes Zeichen und zeigen Flagge für eine freie und aufgeklärte Gesellschaft”, so Daniel Nagel, CEO F/A/Q — The Better Health Group.