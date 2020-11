Alles Liebe, Kim!

× Erweitern Foto: S. Ullathorne Kim WIlde

Foto: S. Ullathorne Kim Wilde 2021 will Frau Wilde auf „Greatest Hits“-Tour kommen

Sechs Jahrzehnte Kim Wilde, sechs Jahrzehnte Popmusik. Wir gratulieren der Musikerin, die gerade ihr Weihnachtsalbum präsentiert, zum Geburtstag!

Die am 18. November 1960 in London geborene Musikerin ist dank Hits wie „You Came“, „Kids in America“ oder auch „Cambodia“ und „You Keep Me Hangin’ On“ ** seit den 1980ern weltweit ein Begriff.

Die Musik entsteht meist zusammen mit ihrem Bruder, bis heute landet Kim Wilde immer hoch in den internationalen Albumcharts. Gerade erschien ihr Weihnachtsalbum „Wilde Winter Songbook“, das Klassiker und Hits wie „Winter Wonderland (Duet with Rick Astley)“, „Hope (Electric Penguins Remix)“ und „Rockin‘ Around the Christmas Tree (Duet with Nik Kershaw)“ vereint.

Funfact: Ihr Duett mit Nena „Anyplace, Anywhere, Anytime“ erreichte 2003 Platz 3 der deutschen Charts, wurde aber nicht in UK veröffentlicht

** ein Cover der Girlgroup The Supremes