× Erweitern Foto: M. Zagaris Blondie: „Against the Odds 1974-1982“

Foto: Universal Music Blondie

Die Band veröffentlicht Ende August einen ersten retrospektiven Schwung der fast fünf Jahrzehnte andauernden Karriere, Hits der 1990er wie „Maria“ fehlen zwar, davor gibt es aber die erste Phase der Karriere als 4LP-Deluxe-Edition, als 8CD-Deluxe-Edition oder als 3CD-Set.

Foto: M. Rädel Blondie

Insgesamt 124 Lieder, darunter 36 bisher unveröffentlichte. Und natürlich die legendären Klassiker wie „Atomic“, „Denis“, „Island of Lost Souls “, „Rapture“ und der Studio-54-Hit „Heart of Glass“. Dass eine als Punkband gestartete Truppe das schaffen konnte …

Blondie: „Against the Odds 1974-1982“

Via E-Mail verrät die Sängerin Debbie Harry über die Werkschau: „Es ist wirklich ein Vergnügen zu sehen, wie weit wir gekommen sind, wenn ich mir diese frühen Versuche anhöre, unsere Ideen auf relativ primitivem Equipment einzufangen. Glücklicherweise enthielt das Bandleben in den frühen 1970er-Jahren etwas von der antisozialen, gegenkulturellen Energie der Gruppen, die die 1960er-Jahre prägten. Ich bin begeistert von dieser besonderen Sammlung. Wenn ich mir diese alten Stücke anhöre, fühle ich mich wie ein Zeitreisender. So schlecht es manchmal auch war, so gut war es auch. Kein Bedauern. Mehr Musik.“

„Ich hoffe, dass dieses Projekt einen Einblick in den 'Prozess' und die Reise, die die Songs von der Idee bis zur endgültigen Form genommen haben, gibt. Einiges von dem Material ist wie frühe Entwürfe; die alten Tonbandgeräte sind wie primitive Notizbücher. Das Kniffligste für mich war immer, die Melodien aus meinem Kopf in die Realität zu bringen und die Veränderungen, die auf dem Weg dorthin passieren …“, ergänzt Gitarrist Chris Stein.

Blondies „Against the Odds 1974-1982“ erscheint am 26. August und ist seit dem 8. Juni vorbestellbar. Für Sammler und Popmusik-Liebhaber ein wahres Muss, das dank der Liner Notes, der „Track by Track“-Kommentare, der illustrierten Diskografie und der zahlreichen bisher unveröffentlichten Fotos auch extrem viel Neues bietet. Und eben 36 (!) bisher nicht veröffentlichte Lieder. www.blondie.net