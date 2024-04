„Bunter Planet“ – Marianne Rosenberg kommt zurück

„In den letzten Monaten habe ich fast ausschließlich an Ideen für neue Songs gearbeitet ...“

DIE Schlager- und Deutschpop-Sängerin überhaupt, Marianne Rosenberg, veröffentlicht am 7. Juni ihr 22. Studioalbum. „Bunter Planet“ soll ein Album werden, das Nächstenliebe, Diversity und Toleranz feiert.

„Wenn wir uns klarmachen, wie lange wir in scheinbarem Frieden gelebt haben, ist das nun eine belastende Zeit. Doch ich glaube fest daran, dass das Freundliche und Zugewandte in uns allen lebt. Und dass die Liebe den Hass besiegt“, so die Künstlerin dazu schriftlich.