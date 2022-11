Carly Rae Jepsen & Rufus Wainwright: Disco-Träume

Das aktuelle Carly-Album

Die beiden Sänger*innen präsentieren mit „The Loneliest Time“ ein ganz wunderbares Pop-Disco-Stück, das für wohlige Gefühle, gute Laune und dank des zuckersüßen Videos noch für Retro-Spaß à la „Clouds Across the Moon“ sorgt.

Über Carly Rae Jepsen: Die am 21. November 1985 geborene Kanadierin ist eine weltweit erfolgreiche Musikerin, die sich mit Hits wie „Call Me Maybe“, „I Really Like You“ und „Good Time“ eine große Fanbasis aufgebaut hat. Immerzu setzt sie sich für die LGBTIQ*-Szene und queere Belange ein. Ihr Hit „Now That I Found You“ ist das Titellied der Netflix-Serie „Queer Eye“.

Über Rufus Wainwright: Der am 22. Juli 1973 in New York geborenen Singer und Songwriter überrascht bei jedem Album. Seine Texte sind teils politisch, romantisch und enthalten zudem durchweg viele Verweise auf Popkultur, vor allem aber auf die Opernwelt. Kein Wunder, dass er schon die Musik für Robert Wilsons „Shakespeares Sonette“ am Berliner Ensemble komponierte! Seit 2012 ist Rufus Wainwright mit dem Berliner Theaterproduzenten Jörn Weisbrodt verheiratet, die beiden haben ein gemeinsames Kind mit der Tochter von Leonard Cohen („Hallelujah“).

www.carlyraemusic.com, www.rufuswainwright.com