Unser Video des Tages: Cher plaudert

Cher „Ich sage das nie über meine eigenen Alben, aber auf dieses bin ich wirklich stolz. Es ist eines der großartigsten Highlights meiner Karriere", so die Sängerin über ihr neues Studioalbum

1998 erschien ihr weltweiter Erfolg „Believe“

Knapp drei Minuten lang ist er und sehenswert ist er auch, dieser Clip. Cher erzählt uns hier anlässlich der Veröffentlichung ihres Weihnachtsalbums, warum das notwendig war.

Auf dem Album „Christmas“ findet sich ein Lied mit Stevie Wonder. Darüber verrät die Sängerin: „Jedes Mal, wenn ich diese Mundharmonika höre, bin ich wieder ein Teenager. Diesen Song mit Stevie aufzunehmen … Dadurch geht für mich ein persönlicher Traum in Erfüllung.“

Es gibt aber noch mehr „neue“ Musik von Cher. 1998 erschien ihr bis dato erfolgreichstes Werk „Believe“. Zum 25-jährigen Jubiläum erscheint das Dance-Album diesen Herbst neu mit Bonus-Remix-CD. Unsere Anspieltipps darauf sind die Hits „Strong Enough (Club 69 Phunk Mix)“ und „All or Nothing (Almighty Radio Edit)“. christmas.cher.com