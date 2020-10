Den Geist erweitern

The String Theory

Gegründet wurde das Kollektiv 2007 in Berlin

Kunst kann vieles: aufregen, beruhigen, provozieren, schmeicheln oder auch „nur“ gefallen. Das Künstlerkollektiv The String Theory streift auf dem Album „The Los Angeles Suite“ auch Themenwelten wie Lifestyle, Stil und Emotionen.

Das 2007 in Berlin gegründete Ensemble The String Theory bewegt sich in den Grenzbereichen von Komposition, Improvisation und sozialem Event und ist längst zu einem international aufgestellten Künstlerkollektiv entwickelt.