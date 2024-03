„Diana Ross“ – Goldenes Vinyl für Sammler*innen

Expand Foto: www.ysl.com Diana Ross 2024 wurde sie zum Gesicht der Frühjahrskollektion von Yves Saint Laurent.

Das 1976er-Album der damals schon legendären Künstlerin Diana Ross gibt es nun als goldenen Hingucker, der den Glamour der Platte und den Glanz der Frauen- und PoC-Ikone bestens transportiert.

Das Album – eigentlich ohne Namen –erschien etwa sieben Jahre nachdem die Künstlerin The Supremes verlassen hatte, mit denen sie seit 1964 Hits wie „Stop! In the Name of Love“, „Where Did Our Love Go“ und „Someday We'll Be Together“ gelandet hatte. Und eine weltweite Karriere begonnen hatte, „Ain't No Mountain High Enough“ oder „Touch Me in the Morning“ etwa führten die Charts an.

Als das Album 1976 erschien, vollzog sich bei Diana Ross musikalisch ein Wandel, mit ihrem Team und Mitmusiker*innen bewegte sie sich etwas weg von „nur“ Pop-Soul und Blues, sie entdeckte Disco für sich, ein Genre mit dem Gloria Gaynor und Donna Summer damals schon Erfolge feiern konnten. Ihre discoide Klubnummer „Love Hangover“ aus dem Album wurde zum Top-10-Hit in UK und erreichte Platz 1 der US-Charts. Trotzdem ist es kein Disco-Album, findet #mensch hier doch auch Balladen wie „Theme from Mahogany (Do You Know Where You're Going To)“ (ein Nummer-1-Hit von 1975) und „I Thought It Took a Little Time (But Today I Fell in Love)“.

„Diana Ross“ ist ein Pop-Album mit Disco-Einflüssen – und eines ihrer erfolgreichsten Alben, bis sie 1980 und dem (Disco-)Album „Diana“ ** und Hits wie „Upside Down“ nochmals erfolgreicher wurde. Jetzt kannst du es auf goldenem Vinyl bekommen, eine edle Würdigung großer Kunst! Unsere Anspieltipps sind neben den schon erwähnten Liedern noch das dramatische „After You“ und das fröhlich-swingende „Kiss Me Now“. www.bravado.de

** produziert von Chic